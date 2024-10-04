黎愛蓮設靈｜前夫梁小龍送花牌悼念 黃淑儀姜大衛送別好友 (21:38)

武打影星梁小龍前妻黎愛蓮（Irene Ryder）於9月1日在北區醫院離世，享年75歲。黎愛蓮喪禮今天（4日）在九龍殯儀館設靈，採天主教儀式，明早（5日）大殮禮後，靈柩隨即移送柴灣天主教墳場安葬。

靈堂布置簡潔，以白色為主，橫匾寫上「安息主懷」，遺照採用黎愛蓮生前唱片內頁照片，黎愛蓮女兒Anne的白色心形花圈，擺放在靈堂正中央，前夫梁小龍也送花圈送別前妻，放在靈堂側面當眼位置。黃淑儀夫婦、姜大衛和太太李琳琳、Joe Junior夫婦和導演邱禮濤到靈堂致祭。賈思樂、鄧光榮太太和香港演藝人協會等亦送上花圈弔唁。黃淑儀在離開時與Anne相擁，安慰對方。

Anne神情哀傷，問到媽媽可有遺願？她說：「最重要是我，她不放心我，在媽媽眼中，我永遠都是小朋友。」她指媽媽含笑離開，走得很安詳，她一直陪伴在則，亦完了媽媽想在家中走的心願，她說：「媽媽在家中已沒有心跳，經過搶救，住院3日才宣布死亡，我一直跟她講，放低不開心的事，返天家吧。（有什麼不開心事？）大家都知道，心照，很多事情過去了，希望留下媽媽美好一刻給大家已足夠。」

Anne透露媽媽是肺炎離世，因生前做過多次手術，導致心臟比較弱，上呼吸道感染，加上年紀大又不肯看醫生。問到媽媽生前是否很少出街？她表示因媽媽不喜歡面對人群及回答別人提問，不過媽媽並非收埋自己，只是不太活躍，媽媽亦與黃淑儀、姜大衛夫婦和鄧光榮太太見面。

Joe Junior指14、5歲參加詩歌班比賽時認識黎愛蓮，2人之後加入娛樂圈，合作推出過幾張唱片，大讚黎愛蓮是好女孩，又靚女，歌聲悅耳，她說：「收到她離世消息很突然，知道她身體一直不太好。我們很久沒見，在她離世前一星期曾通電話，當時她還說要約飲茶，怎料相隔1星期便離開了，個心很不舒服，好懷念她，她歌聲永遠在我腦中。」

（即時娛樂）