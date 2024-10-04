黃百鳴唱《記憶棉》勁Hit Bob忘記原裝版 梁栢堅搞笑改詞 (22:15)

Bob和MC曾合作拍電影《夜校》，2人未埋位時曾合唱《記憶棉》。（threads圖片）

78歲黃百鳴唱MC張天賦的《記憶棉》熱爆網絡，網民紛紛轉發及神剪接該片段，並套入1992年的電影《家有囍事》，網民更笑指黃百鳴版本相當洗腦，並謂已忘記原唱版本，同時有網民召喚「程大嫂」吳君如跟黃百鳴合唱，又希望MC可以跟黃百鳴合唱。黃百鳴今天（4日）在社交平台表示，沒想過唱歌片段被放上網，又指可以娛樂到大家，他也感開心，並謂會努力練習。

林盛斌（Bob）今午在社交平台留言問網民：「有冇人同我一樣，唔係好記得咗《記憶棉》嘅原裝版本係點唱？」有網民翻貼Bob的Ig片段，當時Bob和MC合作拍電影《夜校》，2人未埋位時，Bob和MC合唱《記憶棉》，網民笑稱：「同你之前拍夜校唱嗰版有得揮...」。

填詞人梁栢堅今天也在Ig貼了黃百鳴唱歌時的照片，並鬧着玩寫道：「黃百鳴新派台：《記憶棉衲》」梁栢堅即興改詞，獲網民激讚：「陷入太深 成日翻聽 聽嗰個失常 尚未夠狠 全日play back 佢自彈自唱 從此 聽覺恐懼 原唱都諗起佢 不如 無伴奏仲更加啱佢

下定決心 寧願開show公演百幾場 仲未夠忽 懲罰MC去二人合唱 原聲 切記關掉 明天冇尷尬 都好笑若有病算精神 比賽實滿分 送佢一票」。

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（即時娛樂）