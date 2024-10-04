陳柏宇跟李卓耀打羽毛球感滿足 黃妍新手登場瞓身救波 (22:41)

DJ隊有（左起）：急急子﹑Elsie﹑阮小儀和歪歪落場。（大會提供）

為了今次熱身賽，黃妍（左圖）在1個星期前學打羽毛球及瘋狂苦練。（大會提供）

《903 AllStar 籃球賽》將於11月23日假亞洲國際博覽館舉行，「九零三人隊」熱鬥「歌星勇士隊」，於籃球場上展開連場激鬥。今個月率先舉行一連4場《903 AllStar 熱身賽》，包括：羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽。

首場熱身賽《903 AllStar 羽毛球賽》今日（4日）舉行，「歌星勇士隊」派出梁釗峰、陳柏宇、黃妍及雲浩影，「九零三人隊」Elsie、小儀、急急子、歪歪聯同兩位中學校隊成員迎戰。

經過3回合羽毛球雙打激戰，「九零三人隊」先拔頭籌，以3比0大勝「歌星勇士隊」。羽毛球港隊代表李卓耀壓軸登場，以特別嘉賓身分出戰表演賽，歌手及903 DJ聯隊對戰，最後李卓耀展示超強球技，以28比19獲勝。

「歌星勇士隊」得分最多的陳柏宇，原來他7歲開始打羽毛球，被3位隊友大讚球技超好，在表演賽更一嘗與李卓耀同場比賽：「我其實不滿自己嘅表現，不過好開心可以同羽毛球一哥李卓耀一齊打波，好滿足，但係唔夠喉。」

為了今次熱身賽，黃妍在一個星期前學打羽毛球及瘋狂苦練，多次在比賽中「瞓身救波」，毫不惜身，原來她在李卓耀身上偷師：「阿耀嘅求生意識勁強，我學識見到波就要接，Out咗嘅波都要接。」

同樣是羽毛球新手的雲浩影，很高興可以在表演賽中與李卓耀比賽：「我好擔心自己阻到阿耀打波，原來佢好Friendly，仲要係鼓勵型，畀機會我打幾球，佢真係好勁。」

已開始為11月舉行的《903 AllStar 籃球賽》加操的釗峰，笑言「歌星勇士隊」人才濟濟，勝算十足：「歌星隊有50幾人，又有好打得嘅Jay Fung（馮允謙）同埋Ian（陳卓賢），今年一定再贏DJ 隊。」

（即時娛樂）