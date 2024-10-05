Nowhere Boys西九大盒開騷 Van除衫與Nate鬥騷肌 (15:05)

樂隊Nowhere Boys昨晚（4日）在西九文化區大盒舉行首場「NOWHERE BOYS《US》LIVE 2024」，獲陳柏宇、小肥和黃妍、廿四味成員阿肥、張惠雅（Regen）、洪端珙等捧場。演唱會加入戲劇元素，幾位成員穿梭觀眾席演戲，令歌曲更有連貫性。主音陳維諾（Van）預告3場的演出歌單也不同，以滿足歌迷在網上的點唱要求。

開場嘉賓女團Beanies成員Kay表演後，Nowhere Boys登場唱出《我們的航海時代》、《掹藤》、《信之卷》等歌曲，成員簡豪銳（漁佬）更表演1人樂隊，玩盡台上的小提琴、鋼琴、口琴、三角鈴、低音結他及鼓等樂器，獲得全場掌聲。唱出新歌《放飛之旅》時，Nowhere Boys與觀眾互放紙飛機。Van事後說︰「我之前幻想同觀眾一齊放紙飛機，好浪漫，點知現實好搞笑，我仲畀紙飛機篤中幾次。」結他手林宇翔（Ken）笑言︰「成個舞台都係紙飛機，原來好跣腳。」

演出期間，黃彥康（Nate）與Van除衫騷肌。樂隊以往只有Nate一人是「肌肉擔當」，騷前3個月狂減逾30磅的Van笑言︰「希望下次加入其他成員﹗」他事後透露︰「伊健睇完我哋之前嘅演唱會影片後，畀我嘅意見係減肥，於是我應承佢，一定會做到，就喺今次演唱會兌現。」安歌時，Nowhere Boys唱出《地球候機室》、《大步走》和《我在》。Van感觸落淚，其他成員亦眼濕濕。他說︰「《大步走》係8年前作品，唱呢首歌時諗番Nowhere Boys每一次演出嘅點滴。望到台下觀眾，諗到佢哋陪我哋走到呢一步。其實我要對觀眾道歉，作為主音唱歌時喊會影響表演，但真係好感動。」

（即時娛樂）