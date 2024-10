next

韓國男團BigBang成員太陽舉行巡迴演唱會《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》,昨晚假亞洲國際博覽館Arena首場演出;睽違7年回歸香港舞台的太陽,以經典歌曲《Prayer》和《I'll Be There》掀開序幕,炒熱現場氣氛;其後一口氣接連演唱《Blue》、《If You》和《Loser》等,熟悉旋律勾起粉絲集體回憶,更全場一起大合唱。當《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》前奏響起,歌迷又瞬間投入太陽的勁歌熱舞中。

太陽唱出《I Need A Girl》時喜現身觀眾席,一邊演唱一邊與粉絲近距離互動,把氣氛推至最高點。另外,太陽又用廣東話說「我愛你」,冧爆港迷,還特意準備了方大同的《愛愛愛》。粉絲亦以澎湃應援聲回應,又一同大合唱太陽的歌曲《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》,氣氛熱烈。

