巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣逾30款華麗造型 與黎耀祥鬥霸氣 (21:43)

黎耀祥與胡定欣主演的無綫劇集《巾幗梟雄之懸崖》（《巾幗4》）由《巾幗梟雄》首兩輯的編審張華標回巢操刀，監製方駿釗是當年有份參與《巾幗梟雄》1及2的編導工作。昨晚《巾幗4》首輪預告片曝光，「巾幗」是胡定欣飾演上海銀行界風雲人物「七爺」，「梟雄」則是黎耀祥飾演商業奇才「柴十七」。預告片中，胡定欣一句「所有人聽到我撠撠噶噶嘅高踭鞋聲，都會心寒」盡顯「七爺」霸氣、霸道及社會地位；黎耀祥一句「我話股票升，股票就升，我話銅價跌，銅價就跌」則展現其神機妙算一面。還有不少爆破、槍指及嗌交等場口。

《巾幗4》與《巾幗》首季一樣，巾幗與梟雄是主僕關係，七爺與柴十七因為一次衝突不打不相識，七爺自此決定重用這位口才極佳、轉數極快的商界奇才柴十七，豈料柴十七卻因而恃寵生嬌失分寸，加上兩面三刀的七爺與臭嘴心善的柴十七不時爆發衝突，二人關係時而糖黐豆、時而水溝油。七爺與柴十七還會經歷一場波折重重的生死戀，數度經歷錯摸、失散及分離，與《巾幗2》中劉醒與鄭九妹的遭遇亦帶點相似。《巾幗4》預告片中柴十七的一句：「要生一齊生，要死一齊死」，盡顯七爺與柴十七的深厚感情。

七爺與柴十七的造型方面，七爺與以往的「巾幗」一樣都是主力走華麗貴氣路線，這次為配合角色的性格及身分，服裝設計上多一分外露式的霸氣。劇集藝術總監劉世運為胡定欣前後度身設計超過30款造型，除衣服顏色夠鮮艷搶眼、衣服材料夠質感盡顯身價外，更差不多每個造型都會戴帽。劉世運說：「戴帽除增添優雅、高貴，更是30年代西洋紳士文化的代表，交際場中的風光堂皇冠冕。」

至於黎耀祥這次擺脫傳統的基層造型，升呢成為上海商界紅人，大部分造型官仔骨骨之餘，服裝上的細節亦花心思，不少是中西合璧設計，長馬褂再外搭厚身西裝，符合當時舊上海的歷史文化背景，亦與柴十七內外不一的性格相呼應。

（即時娛樂）