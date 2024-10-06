無窮之路4｜陳貝兒藉特別版郵票 訴說中國與馬達加斯加3個故事 (13:10)

由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路IV-一帶一路》由今日（6日）起，逢周日晚10點翡翠台播映。

《無窮之路4》的第一站是非洲的馬達加斯加，被稱為世界上最後「挪亞方舟」的馬達加斯加，是全球十大貧窮國家之一，亦是中非共建「一帶一路」的橋樑和紐帶。由70年代開始，中國在基建、農業、教育、醫療等各方面援助馬達加斯加，Janis更藉2023年馬達加斯加政府發行的特別版郵票，訴說中國與馬達加斯加之間的三個故事。

首個故事是「雞蛋路」，Janis與攝製隊去到被喻為「雞蛋村」的馬哈扎扎鎮，鎮內三分一人靠養雞及賣雞蛋維生；之前由於鎮內道路非常殘破，導致運送雞蛋時間很長兼容易弄破雞蛋，但自2018年的一個國際會議，馬達加斯加總統向中方代表提及此事後，中方無償地建設這條「雞蛋路」。

Janis在節目中拜訪「雞蛋路」項目負責人袁方興，袁方興提及建設「雞蛋路」最大難處是在溝通方面：「聽不懂他們說什麼，他們也聽不懂我們在說什麼。開工的時候，剛進來（原本）那條路根本不像是路，牛車基本上也沒法走。」經過多年努力，「雞蛋路」於2022年正式通車，出市區路程由2個多小時減至10多分鐘，除改善當地居民生活質素，更吸引不少情侶前往拍攝婚紗照。

第二站，Janis拜訪「雜交水稻之父」袁隆平院士的得力弟子胡月舫。以往馬達加斯加水稻產量很低，雖然有三分二的農田用來種水稻，但仍沒辦法填飽全國人民的肚子；2008年中國水稻專家胡月舫帶領團隊，幫助非洲人民解決主糧食短缺問題，經過多年努力，終成功培育出3種新水稻品種，Janis試食後大讚新品種米「很香」。

胡月舫受訪時提及能在馬達加斯加堅持努力多年，全憑一個信念，他說：「我們現在還未完全達到（想要的）結果，他們還有很多偏遠、沿海地區（的人）都沒飯吃，有的吃仙人掌、有啲甚至吃泥土，生活很苦。我們中國人看到這情况後都有惻隱之心，如果能幫他們解決吃飯問題，也是積德的事。」

馬達加斯加的醫療問題同樣嚴重，Janis最後一站走訪中國援建的首都醫院，中國政府除無償捐助藥物外，還設立中醫診療中心。其中李永升醫師於39歲開始，在當地以針灸治療無數病人，一做便做到現年60歲。

Janis還拜訪醫院護士長省曉琴，她每日至少參與4個手術，雖然工作辛苦，但對家人從來報喜不報憂，問到省曉琴最難過的經歷，她說：「家人突然通知我父親去世，他們更是埋葬了亡父後才通知我，當時我在上班，我就...不知道怎麼說，這種情况除了我之外，另外幾位（醫護）都發生過。」

（即時娛樂）