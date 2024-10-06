芯駖跳45度傾斜舞獲讚 Stanley李駿傑鬥舞展默契 林家熙捧女友Marf場 (15:00)

Stanley（中）在音樂會上不時騷肌，惹全場尖叫。（劉永銳攝）

眾人穿上黑白華麗禮服，在電影《阿飛正傳》的主題音樂襯托下出場，慢步行至舞台中央翩翩起舞，大跳社交舞。（劉永銳攝）

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷(Jer)，與COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（芯駖）及陳泳伽（Winka），合作演出《MATCHICAL LIVE 2024》，昨晚（5日）在會展舉行首場演出。Marf獲男友林家熙（Locker）撐場支持，聯同胡子彤及馬志威一齊看騷。

眾人穿上黑白華麗禮服，在電影《阿飛正傳》的主題音樂襯托下出場，慢步行至舞台中央翩翩起舞，大跳社交舞。MIRROR與COLLAR先合唱英文歌《The Joker And The Queen》作開場歌，之後演繹跳唱快歌《*~Silencio...Shh》、《TOXIC!》，惹粉絲尖叫。當Jeremy與Marf合唱《PING PONG》尾聲時，2人齊拿起球棒將彩色乒乓波打落台送給觀眾，炒熱全場氣氛。

輪到芯駖表演彈結他，她與Jer合唱《Moon River》後，獨唱全新派台作品《讓思憶症發作》。一身白馬王子Look出場的大表哥Stanley，與芯駖深情合唱《我也難過的》，2人台上拖手表現難捨難離。換上熊仔裝的Marf台上大擺可愛甫士，Locker全神貫注地聽女友唱歌，坐足全場。

連串快歌環節，眾人施展渾身解數，芯駖唱《SPYLING》更跳45度傾斜舞，粉絲報以掌聲讚好。Stanley與Jeremy合跳《So Beautiful》大鬥舞技流露默契。Stanley與女舞蹈員跳貼身舞步，期間伸手入衫內摸男方肌肉，場面火辣。

（即時娛樂）