Anson Lo亮相音樂會掀高潮 Jer指Stanley有痛風？ (15:59)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer），聯同師妹組合COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（芯駖）及陳泳伽（Winka），昨晚（5日）在會展舉行《MATCHICAL LIVE 2024》首場演出，盧瀚霆（Anson Lo）以嘉賓身分亮相。

一身黑衣打扮的Anson Lo甫現身，掀起全晚高潮，他甫出現即引全場粉絲起身尖叫。眾人大合唱《idc》後才首次說話，Jer指今次演唱會，可以讓公司旗下的不同藝人交流演出，擦出強勁火花。

Anson Lo亦鼓勵隊友說：「知道他們為這個騷，花了好多時間和心機，過去個多月見他們密密排練由朝到晚，不停構思以什麼組合或形式表演，希望帶來不同舞台元素呈獻給大家看。這2晚對他們來說應該好特別又難忘，大家要用大力掌聲來鼓勵他們。」Anson Lo之後與舞蹈員跳唱快歌《Hey Hey OK!》，邊跳邊做招牌OK手勢。

演唱會尾聲，6人齊跳唱營造派對氣氛。安歌環節，6人合唱經典英文歌《True Colors》。Jer表示：「這首歌我們已練習好耐，首歌對我們或者大家都好有意義，因為每一個人都要相信自己，找到屬於自己的顏色，加在一起就變彩虹。好感激幫我們的急救團隊，因為唱歌又跳舞，身上會有好多傷患，需要針灸治療，好似有些人患痛風。」

他隨即手指向Stanley，Stanley聞言聲反擊：「你講什麼？你又有跳舞嗎？」Jer笑著打圓場，叫大家當沒有聽過「痛風」兩字，再說大家都辛苦，目的為令樂迷喜歡個騷，最終大合唱《We All Are》演唱會才正式結束。

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（即時娛樂）