菊梓喬拒講感情事 落閘避談保錡 鄭俊弘讚囝囝有起色感鼓舞 (19:25)

鄭俊弘（Fred）和菊梓喬（Hana）今天（6日）出席仁愛堂籌款活動，呼籲大眾踴躍支持行善。

Hana面色麻麻，原來她乘車途中險暈低，她解釋：「我好易暈車浪，所以從不玩機動遊戲，連『咖啡杯』都不敢玩，去主題樂園多數玩夾公仔，而且我已一把年紀，沒有人約我。」她聲稱拍拖經驗少，又不知拍拖有什麼活動可做，提議她約人跑步，她贊成跑步有益，不過尚未開始。

Hana緋聞男友吳保錡居於大埔，不時外出跑步，居於荃灣的她拒入大埔跑：「點解要去咁遠？我屋企樓下都有勁多男仔除衫跑，我有時揸車經過，想我點樣呢？望到呢啲情况好辛苦！」追問她與保錡的進展，Hana聞言即落閘，以「不講感情事」迴避，又扯開話題，說最近專心創作新歌，減少玩社交平台，連保錡也少聯絡。

Fred表示患有「天使綜合症」的2歲的兒子Asher，經過每日不同治療，近日漸見起色，已懂得爬，又可扶物件站起身，對小朋友來說是好大進步，形容是個奇蹟也感鼓舞，他說：「見兒子有進步，不像初時般絕望，對他有信心會愈來愈好，現在間中會放手，讓他嘗試用自己方法去解決問題，他好叻仔！希望跟社會人士分享和對其他家庭予以支持。」他稍後將與太太何雁詩，帶同兒子飛往美國參加有關「天使綜合症」的講座，交流醫學資訊和捐款支票移交，完成後再飛加拿大探親，此行逗留約個多月。

（即時娛樂）