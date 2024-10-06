周吉佩勤操肌備戰11月個唱 爆太太擔心票房：好大壓力 (21:08)

無綫《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩（吉吉），將於11月30日假旺角麥花臣場館，舉行首度個人騷《周吉佩第三人生演唱會》。今天（6日）吉吉現身商場內舉行的記者會暨簽唱會，獲逾百粉絲舉牌撐場，還有他的家人與及一班「中1」與「中2」支持，眾人台上齊放紙飛機，祝福周吉佩事業發展能一飛沖天。

後天（8日）是吉吉的38歲生日，歌迷送上「掂」字生日蛋糕，又合唱生日歌為他祝壽。他們台上玩遊戲，粉絲當眾為他按摩又擺心心甫士合照，打成一片。壽星再收到一班好友「爆谷」蛋糕和鼓勵說話，搞笑預祝他開騷能「爆」肌成功。

吉吉透露出道16年，終於等到機會開個人騷，如果外界反應好會考慮加場。他形容心情緊張，已有構思要在演唱會上，呈現與他平日不同的另一面，他說：「以前夾Band比較搖滾，我已積極操弗身形，希望令肌肉更結實。近期每日凌晨趁太太子女休息後，獨自去健身室操練，暫時有少許進展。」

吉吉與太太巧合在同日生辰，已為另一半準備禮物，打算2人世界食飯慶祝，笑言無意「造人」。周吉吉談及生日願望：「希望演唱會爆滿！知道太太比我更擔心票房，有好大壓力，已做定一連串宣傳大計，最感激粉絲支持。」吉吉仍未決定是否讓子女上台表演，他早前爆女兒喜歡冼靖峰，但近日女兒口味已轉變，重投爸爸懷抱，令身為父親的吉吉感欣慰。

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（即時娛樂）