劉德華巡唱澳門站結束 黃日華苗僑偉捧場 戚美珍跳舞伴唱 (12:19)

劉德華的「今天 is the day巡迴演唱會2024」Round 2澳門站4場演出，昨晚（6日）圓滿結束，現場氣氛澎湃，觀眾不停向華仔互派心心。專程到澳門捧場的黃日華、苗僑偉、戚美珍，也被華仔的動聽歌聲陶醉，且聞歌起舞High到爆。

華仔完成澳門4場演出之後，連之前內地36場演出，總共完成了40場表演，每一場落力的演出，都令觀眾意猶未盡，連五虎的黃日華、三哥（苗僑偉）、三嫂（戚美珍）也被華仔的歌聲吸引；不管快歌慢歌也投入其中，唱至快歌《我恨我痴心》時，三嫂與身邊朋友高舉雙手舞起來，三哥和黃日華在座位上齊聲高歌。

三嫂表示因為要跟三哥返加拿大，準備與仔女過聖誕，所以華仔12月的演唱會，他們不在香港，三哥剛由馬來西亞拍完電影，趁空檔來澳門捧好友個唱。三嫂讚華仔：「華仔把聲真係開晒、好靚、唱得好好聽。」

三哥和黃日華也說：「已好一陣子沒有跟華仔見面，知道他澳門開騷，即相約捧埸。」雖然身在包廂的他們，未能近距離跟華仔打招呼；但2人鬼馬拍了一張跟正在台上表演的華仔LED畫面3人合照，證明有捧場，並笑說3人有新的合照了。

華仔在台上笑說一段小插曲：「我第一晚演出跟大家說唱最後一首歌時，有觀眾信以為真，竟然離場之後兩晚我事先聲明，在台上說最後一首歌時，切勿離場；因為大家一定要陪我瘋到底呀！」完成澳門站之後，華仔繼續準備星馬、台北演唱會之旅。

（即時娛樂）