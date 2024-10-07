金曲獎樂團告五人 12月襲亞博「怪獸大廈」樓價嚇窒雲安 (12:37)

台灣樂團告五人宣布12月21日登陸亞洲國際博覽館Arena，舉行《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》香港站演唱會，門票將於明天（8日）中午12時公開發售。

告五人來港開騷消息一出，令香港歌迷興奮期待，不停在他們官方社交平台留言：「終於來了。等你們好久！」﹑「超級興奮，希望撲到飛」而告五人收到歌迷的留言，也非常開心，沒想到香港歌迷期待他們已久，同樣期待第一次跟香港歌迷相聚。

早前告五人特別抽時間來港2天做宣傳，除接受傳媒訪問外，他們也用少許空餘時間，選了一些香港特色地方打卡，第一個目的地，是選了金鐘附近的一條天橋，因為上面有充滿香港特色路牌，讓他們覺得意義非凡，路牌寫著「所有目的地」，3人齊聲笑道：「『所有目的地』真的非常有趣，我們一路做音樂走來，也希望我們的音樂，可以到達世界上所有目的地呢！」

繼而他們去了鰂漁涌「怪獸大廈」參觀，該大廈是《變形金剛4：殲滅世紀》、GOT7的《You Are》等等不同外國電影及歌手，也曾選址拍攝他們的MV，告五人驚訝該大廈予人密集式壓迫感覺，而雲安更驚問：「嘩，我剛走上來看到貼著出售房子廣告，這裏樓價是600多萬？港元？嘩！」

香港對告五人來講，並不是陌生的地方，他們的名曲《法蘭西多士》於6年前來香港參與音樂節演出後，坐地鐵時於地鐵作出來，3人曾經遊走旺角和油麻地留下合照：「那時我們受邀請來唱音樂節，還不是很多人認識我們，但香港美食令我們難忘，尤其雙皮奶﹑西多士﹑魚丸啦，很多很多，哈哈。當時我們來唱歌，記憶中好像才200多位觀眾，今次再來已經是亞博，感覺好奇妙。」

（即時娛樂）