Stanley閃腰 芯駖傾斜舞失手 Jeremy否認扮大牌 Edan放笑彈玩謝隊友 (14:37)

Edan揶揄Jeremy及Winka被網民轟拒合照「好大牌」，要即場與2人合照。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員柳應廷(Jer)、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（芯駖）、陳泳伽（Winka），昨晚（6日）於會展舉行《MATCHICAL LIVE 2024》尾場，除Jeremy外，其餘5人弄至五勞七傷，Jer因氣管問題影響表現、Stanley扭傷腰、Marf傷腳要拍檔攙扶、Winka開騷前失聲，以及芯駖弄傷手腕又演出失準，到音樂會尾聲，他們分享開騷感受時，Stanley、Winka及Marf也淚灑舞台；有指演出前門票滯銷，要臨時分別安排盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）幫手，眾人澄清沒有其事。

昨晚尾場張繼聰、謝安琪、COLLAR成員許軼、王家晴與沈貞巧，以及ERROR成員肥仔（梁業）等捧場，由Edan擔任表演嘉賓，他們合唱《CLOSER》及《IGNITED》，再放笑彈表示為6人準備了小心思。

Edan先指與芯駖在社交平台合作過一次，當時「篤波」輸了500元，Edan決定「找數」，還將銀紙摺成心形圖案，又指讓Marf宣傳新歌，但Marf即時清唱教他卻「走數」，同時他又揶揄Jeremy及Winka被網民轟拒合照「好大牌」，要即場與2人合照，Edan又要求與Jer重演和Winka辣身舞，其間不停抽水打Jer臀部，近距離面對面時，還嚇到Jer大叫救命，直呼嫌他口臭。

Edan更大爆Stanley出了意外，不小心扭傷腰，因為原想表演如芯駖般被Stanley抬起，豪言決定要轉換位置舉起對方，最終要合眾人之力才能將Stanley舉起，Edan獨唱歌曲前，還賣口乖說：「我覺得呢個騷好值得睇，入場觀眾全部都好醒目，因為比Solo更值得睇，Solo唱番成日聽到嗰啲歌，但呢啲Crossover百年難得一遇，一定好睇啦！」

6人騷後受訪，Stanley表示舉起芯駖時，不慎閃親條腰，感覺如火燒，但強調復原能力很強不擔心，反而驚被Edan撻落地更傷。Marf表示之前去越南拍MV，加上密集綵排而弄傷腳，不過並無大礙；芯駖被指性感擔當，她則認為自己感性多於性感，對於45度傾斜舞失手，她說：「其實呢個動作有啲難度，係有機器故障，好彩冇整親，仲有首場有一個完整畫面，留待開part2再落低啲。」

Jeremy強調沒有因拒合照一事影響心情，他說：「其實冇發生過，所以我都冇關注呢啲負面新聞，冇做過嘅嘢，我亦唔會承認，Edan抽水唔緊要，我好歡迎，咪鬥抽囉！」被指門票滯銷要Anson Lo及Edan幫手，眾人表示沒有此事，表現嘉賓一早已安排好，更笑指是Edan自己「拗上台」。

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（即時娛樂）