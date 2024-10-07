出租大叔｜Gao挑戰忍笑 強尼被波姐驗臀 何嘉莉逾20年冇拍劇 (16:12)

Gao（左圖）表示今次第2次拍劇，戲分也相對較多；何嘉莉表示已有逾20年沒有拍劇；波姐在活動上鬧着玩揸強尼臀部。（鍾偉茵攝）

COLLAR隊長Gao（沈貞巧）、強尼、馮素波、何嘉莉、陳嘉寶等，今天（6日）宣傳ViuTV新劇《出租大叔》，Gao表示與強尼劇中演父女，直言最大挑戰是忍笑，她說：「有一場鬧交戲唔知點解撳咗笑掣，當中經常被多位大叔包圍，相信令人好羨慕，佢哋經常提點我，令我增進演技，今次係我第2次拍劇，比上次更多戲分。」

Gao覺得最難演不是要喊或發脾氣，反而是父女關係的內心戲，她說：「感情好濃，又要忍住感動情緒，經常又笑又喊所以好攰。」強尼劇中會被馮素波舉手驗臀，他笑言：「第一次畀人驗臀，無論公開或私下都未試過。」

波姐表示第一次拍劇要刻意摸後生演員臀部，還要試來試去，她說：「不過對我冇難度，只係最初唔知導演想我摸邊個位置，既然係咁就有咁實揸到咁實，好過NG。」

何嘉莉表示超過20年沒有拍劇，首日開工已要和劇中另一半邱頌偉拍鬧交戲，還要激動爆粗及出手打對方，不過也有接吻戲，問是否熒幕初吻？她說：「都幾十歲人，咁多年都唔記得，不過以前好少拍呢類戲。」她表示子女只聽過她的歌，沒看過她拍戲，定會讓子女觀看，相信子女也會覺得得意。

陳嘉寶透露劇中與陸駿光有牀戲，第一場對方就要攬著她，大讚對方有紳士風度，她說：「因為佢知我有宗教信仰，問咗我好多次攬唔攬得，好君子，所以拍得好舒服自然。」

（即時娛樂）