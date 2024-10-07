姚焯菲視像參與新歌MV劇場版首映禮 周嘉洛驚喜現身 (16:23)

前天舉辦的首映場，出席嘉賓及「小菲象」逾100人。（大會提供）

由姚焯菲官方後援會（CFC）協辦的「《至少他不似你》MV劇場版首映場」，已於前天（5日）在尖沙咀一戲院舉行，出席嘉賓及「小菲象」逾100人。

Chantel最新派台單曲《至少他不似你》MV，赴台灣取景拍攝，透過講述女主角遇到有外遇的男主角後，決心離開他，加上Chantel歌聲演繹，以旁觀者角度唱出離開有毒情人後，才發現世界之大，只要找到一個跟「你」不一樣的下個他，便有機會奔向幸福。

《至少他不似你》MV劇場版以微電影方式，呈現這個故事，並由Chantel旁白，劇場版今晚9時上載到「Chantel Yiu 姚焯菲」Youtube Channel。

雖然Chantel在新西蘭準備公開試，而未能出席是次活動，但仍以視像形式，與在場嘉賓及「小菲象」觀看首映，並參與活動對談環節。提到Chantel在MV中拍攝喊戲，Chantel說：「要完成『喊戲』，代入角色真的很重要，雖然我不是MV中的女主角，但導演不斷帶領我感受MV女主角心情，讓我蘊釀情緒，然後我很自然便流淚了。」

首映會上，主辦單位還安排有一位特別嘉賓—同樣透過視像驚喜現身的周嘉洛。2人除了就MV劇場版內容交流外，亦交流了近况。Chantel說雖然自己人在新西蘭，但追看《愛‧回家之開心速遞》是溫習後輕鬆最好方法。

Chantel表示她除了是忠粉外，亦間中聽自己唱的主題曲《這個家》。周嘉洛問Chantel如果客串一角，想做什麼角色？Chantel自薦想做表妹，至於能否成事，就要拭目以待。

（即時娛樂）