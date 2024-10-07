汪明荃笑老公常換「老婆」 爆跟粉絲恩怨情仇：佢哋反對我嫁羅家英 (17:59)

阿姐談到和粉絲相處，她表示Fans好長情，大家相處客氣，但亦有恩怨情仇情况出現，她說：「因為佢哋好反我嫁畀羅家英。」（汪明荃Ig圖片）

汪明荃（阿姐）將於11月在紅館舉行2場演唱會，近日阿姐積極宣傳個唱及力谷演唱會主題曲《Make My Day》，她曾表示只要為演唱會，任何宣傳都樂意做。

今天（6日）阿姐接受由森美﹑阮小儀和梁嘉琪主持的商台《早霸王》訪問，3位主持都讚阿姐勤力﹑認真﹑專業兼對自己要求高，森美還爆阿姐平時關心身邊人：「試過一次喺隔籬廠拍嘢，佢喺另一個廠拍劇，佢經過化妝間，大家見到面，佢話『個廠好凍呀，着咁少衫？』，我話『係呀，冇帶夠衫』，轉過頭佢（阿姐）攞咗件羽絨背心畀我，叫我着住佢，凍呀，佢對個個都係咁，其實好warm。認識佢多咗，先知佢內裏溫暖一面。」

阿姐被問到有沒有想偷懶時候，她直認不諱：「會㗎，有時攰呀嘛，我係一個普通人。（你秒秒鐘都好勤力？）咁樣太辛苦。（都想懶？）有時都想呀，尤其返到屋企好攰，攤喺梳化到唔想郁，𠵱家好多時都係咁。」

阿姐忙籌備演唱會及健身喼弗，原本要同步拍劇，但雙方已傾掂：「等我做完演唱會先拍劇，因為去深圳拍劇，來往冇咁方便，唔同喺香港可以走場，大家傾掂咗唔好搞住，唔使車來車往，等我做完演唱會先，或者拍啲冇我嘅戲分先。（多久沒拍劇？）好多年冇拍劇，起碼9年。（喜歡拍劇？）有時睇人哋演出或劇本後，都恨嘅，佢哋應承我一日一組，半夜嗰組冇嘅，通常都係室內，咁就好啲。（挑戰角色？）我唔揀，公司派我做乜就做乜。」

森美表示：「唔好以為阿姐好奄尖，身邊人好體貼阿姐，因為佢唔奄尖，我哋會幫佢諗，平時做嘢嘅都係，阿姐冇話No㗎，你話做咩佢都OK，唔好有錯誤感覺。」阿姐聞言說：「多謝你同我平反。森美係可以幫到我哋救場。」

阿姐自我要求高，問到會否對家英哥同樣要求高？她說：「冇得要求佢。（點解？）佢唔聽話。（有幾曳？）愈係叫佢做呢樣，佢愈唔肯做。你知唔知開車時，上咗車先開始搵眼鏡﹑搵手機﹑好得人驚嘛，我坐喺佢隔籬幾驚...一有少少時間喺紅綠燈，睇WhatsApp WeChat（話唔話得佢？）話咗佢，佢咪話你揸囉﹗」至於家英哥在家中是否比較大男人？阿姐說：「佢乜嘢家務都唔做，兩隻狗攞番嚟，一次都未放過。」

在節目中，阿姐談到和粉絲相處，她表示有Fans好長情，追隨多年，大家相處都客氣，但亦有恩怨情仇情况出現，她說：「因為佢哋好反對我嫁畀羅家英...但我冇理咯。」

問到家英哥平時是否負責搞笑？阿姐說：「冇乜搞笑，我哋自自然然。（有沒有說BB話？）冇喎，我哋好現實，有嗰句講嗰句，（怎稱呼對方？）我叫佢羅先生，我叫慣咗，佢叫我Liza﹑太后，𠵱家叫我（佘）太君，幾好，成日都換『老婆』。」

森美問阿姐會否退休？她說：「我諗唔會喇，最多做少啲，唔做嘢又唔得嘅，我只識做呢行，唔通轉行咩？（休息去旅行？）我唔鍾意旅行，好怕趕頭趕命，太攰喇﹗我本身鍾意做嘢，唔靜得。（有什麼想學？）冇呀，順其自然。（音樂劇？）有諗過，但會用好多時間，係另一樣嘢。」

（即時娛樂）