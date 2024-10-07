鍾柔美擔心藝人身分成社交障礙 拒主動追男仔 談戀愛順其自然 (21:29)

鍾柔美（Yumi）升讀HKU SPACE（香港大學專業進修學院）修讀副學士課程，展開人生新階段。演藝發展方面，Yumi推出新歌同時又接拍電視劇，今年是她人生轉變的一年。向來擅長演繹節奏明快的跳唱作品，新歌《Crack!》亦延續Yumi的風格，而MV入面，她借眼神和肢體動作，表達出大個女自信態度。

快將18歲的Yumi年輕貌美、身形纖瘦、唱得又跳得，不少男粉絲心目中的女神，但她不心急拍拖，更表明不會主動追男仔，她說：「拍MV時，導演要求我主動壁咚男主角，又要餵對方食糖，自問接受不到，亦從未試過，要靠工作人員示範怎樣做。如果講起追男仔，只有追星，小時候曾喜歡韓劇男主角或男團成員，當成是幻想對象，現在已忘記他們名字。」Yumi又呻讀書、表演、錄歌、拍劇太忙，根本不夠時間用，而且緣分未到，談戀愛順其自然。

Yumi曾考獲全班第一被封「學霸」，她承認心理上帶來少許壓力，當初考得好成績純粹想分享一件開心事，她不覺得代表一切，更不認同自己特別，她說：「自問只是努力應付考試，我讀的也不是特別名校，沒有必要將件事放到那麼大。」

她也擔心因為藝人身分成為社交障礙，令同學戴有色眼鏡，希望獲其他人當普通人看待，她亦會主動認識新朋友融入學生圈子，她說：「以前讀書也有些經歷，有幾個中學同學，可能會覺得我做娛樂圈，不想跟我聊天或做朋友。相信讀大學會遇到更多不同類型的人，最重要是自己不會將外面的身分帶入校園，而是純粹做普通學生。」

欲知專訪內容，請留意明天（10月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）