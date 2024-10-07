AK首奪影視獎項 膺年度新星後返港 心情未平復 對演戲添信心 (20:55)

AK指這是他首個影視獎項，令他對演戲增添信心，特別要多謝《打天下2》團隊付出，才令這套劇可以去到國際舞台。（劉永銳攝）

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）昨晚（6日）於《第29屆釜山國際影展（BIFF）》的《2024亞洲內容暨全球OTT大獎》，獲頒「Rising Star of the Year（年度新星）」，今日匆匆返港為公司節目巡禮綵排，獲30多名「生粉」（粉絲暱稱）舉牌送花接機慶祝，AK亦十分竉粉，停下來與「生粉」合照。

AK憑劇集《打天下2》飾演關志浩一角的傑出表現，與日本女星三吉彩花、韓國女星趙允秀同獲頒「年度新星」今日傍晚AK從釜山抵港，他表示得獎後，心情仍未平復，依然像發夢，因確實意想不到，他說：「因公司講角逐的獎項，在晚上7時45分頒發，但7時舞台上突然播放《打天下2》的片段，聽到自己的名字時，也不敢相信，直到大會讀出劇名才信是真的，也不知自己角逐這個獎。」

對於相隔10年以藝人身分於曾當練習生的韓國奪獎，AK說：「當然開心，韓國是我起步地方，當中經歷很多，首次在大型頒獎禮獲獎，對我來講好有意義。」

AK指這個亦是他首個影視獎項，令他對演戲增添信心，特別要多謝《打天下2》團隊付出，才令這套劇可以去到國際舞台，他說：「希望遲些可以有多些機會接觸電影和戲劇，更多導演找我合作。」問可有慶祝活動？他說：「未有！先拿獎項給媽媽看，讓媽媽開心。」

（即時娛樂）