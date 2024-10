毛舜筠(毛姐)近月喜事連連,繼今年8月與丈夫齊齊榮升外父外母,大女區令山(Jannie)與相戀多年的Andrew在美國舉行婚禮,24歲細女區亦山(Jill)亦收到英國大學寄來的碩士課程畢業證書,並以優異成績畢業。毛姐說︰「今日收到學校寄來的生日驚喜 - Certificate of Master of Science for Physiotherapy with distinction﹗家中多了一位物理治療師,真是如獲至寶!Congratulations Jill ﹗We are so proud of you﹗Happy Birthday sweetie﹗」

(即時娛樂)