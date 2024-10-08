李克勤《披荊斬棘4》招攬胡夏 憑《紅日》成貼紙哥哥之最 (17:12)

李克勤參與內地綜藝節目《披荊斬棘4》演出，節目播映到第六集，節目組為即將舉行的第五次公演重組各大部落。李克勤部落在保留原組隊員的同時，升級為七人陣營，加入胡夏、付辛博及井朧三位新組員。「打電話問觀眾」環節中，要在不能說出自己名字的情況下讓觀眾猜出他的名字，克勤火力全開，雖然過程爆笑，但仍獲得最後勝利。

在選人階段，克勤首先與胡夏「情投意合」成功組隊後，隨即又向付辛博和早安表達了合作意願，雖然在規則限制下，早安未能加入克勤陣營，但迎來了實力唱將井朧的加入。在選歌環節，克勤與隊員默契十足，在盲選投送火力值的規則下，獲得心儀歌曲《天高地厚》，整個陣營邊圍作一團邊擁抱歡呼。

「觀眾喜愛調查熱線」活動中，他們透過電話邀請觀眾到現場觀看節目，各陣營的哥哥扮演熱線接線生，哥哥要在不能說出自己名字的情況下讓觀眾猜出他的名字，該位哥哥便可獲得一個火焰貼紙。克勤首先出戰，對方的電話鈴聲是他的歌曲《一生不變》，觀眾接電話後，克勤便說：「我哋唔可以講我係邊個，但我聽到你電話鈴聲係《一生不變》，係唔係呀？」然後又說：「咁你最鍾意就係唱《紅日》嗰個人？我好似係唱《紅日》嗰個人喎。」觀眾隨即大叫：「李克勤老師！我好鍾意你！」克勤即興奮叫道：「多謝！搞掂！」其他隊員立即喪笑。電話又再次撥通，克勤又向電話觀眾說：「我唔可以透露我個名，但我係唱《紅日》嗰個人。」觀眾以九秒九回道：「你係李克勤！李克勤老師！」克勤又再獲得貼紙，最後克勤獲得十二張貼紙，除了是自己陣營中最多，更是整個節目獲得最多貼紙的哥哥，認真厲害。

（即時娛樂）