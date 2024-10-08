楊千嬅重慶巡唱尾場大合唱廣東歌︰以為在香港演出 (16:32)

楊千嬅昨晚（7日）舉行《MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》重慶站的尾場，請來《聲生不息》女子組隊員之一的劉惜君現身，合唱《姊妹》及《葡萄成熟時》。重慶觀眾的母語雖然不是粵語，但3場演唱會上仍跟千嬅合唱《假如讓我說下去》、《河童》等廣東歌，令千嬅感動，笑稱以為在香港演出。

她說十分感謝觀眾給廣東歌一個價值的肯定︰「很開心可以再次重返重慶這個地方開唱，很感謝觀眾們，也很不捨得，感謝每一位一直很支持我的歌迷，感謝你們喜歡我的音樂，喜歡廣東歌。最開心是大家學廣東話，每次在網絡上看到大家於廣場上，或者自發的音樂會上，唱着我或其他歌手的廣東歌視頻時，是讓廣東歌有更大的空間可以慢慢成長和發展。是因着有大家，才有更多的分享機會。」

千嬅這次巡演已唱了42場，她表示《MY TREE OF LIVE》已進入倒數階段，只餘下數站就結束，最後一站回到首站的廣州舉行。她說︰「這是一個對我有很大意義的巡演，很大的人生回憶。這是我多年前就很想做的事，只有一個原因，就是很多朋友沒有看過我的現場演出。一路走來很不容易，至少我嘗試過，做到了。我未必有能力去到每一個地方，但至少你們會聽到我的歌。」

重慶站的演出剛好在國慶黃金周期間，千嬅到埗後便立即到歌迷為她準備的應援展覽地點參觀和拍照。她突然出現，立即被過千歌迷包圍，場面混亂。千嬅與工作人員更一度失散，急得大叫「我同事不見了」，歌迷才靜下來，令她能把同事拉回身邊。

（即時娛樂）