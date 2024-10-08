劉德華演躁狂症患者參考身邊個案 放慢工作腳步不言休 (18:21)

劉德華、張子楓、屈楚蕭主演的電影《危機航線》後天（10日）上映，故事講述了萬呎高空上一架A380豪華客機遭劫陷入險境，華仔飾演的國際保安專家與劫匪頭目鬥智鬥勇，營救女兒及全體乘客。華仔透露其角色患有躁狂病，發病時會控制不住自己，對妻女發脾氣。他被問到如何準備角色時說︰「身邊有唔少人有類似情况，可能不至於係病，但係情緒上比較躁狂。有啲人比較幸運，唔會變成病。呢一種始終係自己對自己生命嘅要求，或者對自己作品、工作、生活上嘅要求達到極端嘅情况，先會出現呢個狀况。不過，如果腦分泌出現問題而變成病，呢個情况就麻煩喇﹗大家在生活上，對自己寬容啲會比較好。」

華仔認為大家現今在生活上很大壓力，很多家庭也面對相若情况，因此希望藉今次的躁狂症角色向觀眾帶出一些正面信息。他說︰「電影裏面，其實我哋反派同正派都係狂躁嘅，其實我哋係食同一種藥。屈楚蕭嘅角色其實都有躁狂症，佢都係經歷病嘅過程之中，視乎你患病嘅時候點樣去面對。如果你用負能量去面對，可能你就變成反派；如果你用正能量去面對，你就會係一個正派，我們兩個係有相同鏡頭，去交代我哋食同一樣嘅藥。」

華仔被問到可想過退休時說︰「有思考過，成日都思考，會放慢腳步，始終需要放慢腳步。我覺得有好多事唔可以忽略，例如享受一吓朋友嘅生活、屋企、我同太太、我同個女... 佢哋都係我生活一部分。至於有關退休，我可能唔會，因為唱歌、電影、演戲其實已經係我生活一部分。你當做興趣，即使咩都好，至於其他人點樣界定我嘅生活，我唔需要太過在意。」

（即時娛樂）