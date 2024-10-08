VIVA花60小時拍早餐廣告 Ada狂食10塊薯餅 (23:15)

英皇女團VIVA獲邀為連鎖快餐店代言早餐產品，她們同時主唱廣告歌曲《Morning Call》，也是VIVA今年第三首主打歌，MV已上架。首次主演廣告，VIVA有不少難忘的拍攝片段，廣告前後花了三日時間逾60小時拍攝，無論精神及體力都是大挑戰。Carina透露為了節省來回車程時間，直接到住在拍攝地點附近的朋友家借宿以爭取時間休息。Macy說：「最難忘係三日穿着同一套服裝拍攝，因為我哋每日跳舞都出好多汗，Carina同我仲要着冷衫，不過唔緊要，好在現場食番啲好嘢，哈哈！」

VALC跟Ada印象深刻是拍開車的場景，沒有車牌的VALC拍攝時坐在司機位負責開車，「嗰一刻我覺得自己好似識揸咁，前面有架車拖住我哋呢架車，我覺得係好新奇嘅一件事，因為我冇試過咁樣，覺得好好玩，同埋一路吹住風、一路拍嘢係幾舒服。」拍完這場景，VALC立即表示會積極考慮考車牌。除此之外，Ada自爆拍攝時不停食薯餅，「第一次拍食嘢，以前睇啲食嘢廣告，以為食幾次ok，但原來因為要拍攝唔同嘅角度，所以我應該食咗超過十塊薯餅，我係『負責薯餅部門』同埋因為都有NG，所以食得越嚟越多，隊友見到都有問我使唔使幫手，但我懷疑其實佢哋都好想食。」

她們也首次唱廣告歌，VIVA坦言知道確定拍攝廣告時既緊張又興奮，沒有想過能唱廣告歌。收到Demo的時候，她已覺得曲風十分「早餐」，Ada記得聽Demo當日，她給弟弟聽了一遍，「我細佬聽完之後就話即刻聞到好似有一種去咗快餐店嘅感覺。原來一首歌真係可以帶到一啲咁深層意境或一個畫面畀大家，係我第一次感受到。」

（即時娛樂）