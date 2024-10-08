梁朝偉預告埋班做監製開戲：入行42年做想做的事 (23:21)

梁朝偉（偉仔）今晚在太太兼經理人劉嘉玲陪同下到中環出席銀行理財廣告片活動，廣告片製作團隊包括導演及攝影夏永康、服裝造型張叔平及美術指導文念中。偉仔表示已多年沒拍香港廣告，今次的幕後班底合作多年好有默契及信任。他自言不擅理財：「我不需要擅於理財，有人擅於理財便可。」他所指的「有人」非太太，而是銀行：「要交給專業人士處理，正如做戲就交給我。」

至於會否多拍香港廣告？偉仔表示要看緣分，像拍電影，有很多人找他演出，但都要他喜歡才可，要找到合適的劇本和角色很難，最好是自己搞製作，做到自己想做的事。他預告將會埋班拍電影，他會演出兼監製，由於屬構思階段，題材和角色還未落實，笑言總之是好睇的戲種。偉仔說：「我入行已42年，成日等不是辦法，應主動一點，將自己多年來所睇的小說、文學或想做的角色等，搵一班人幫手創造出來。」他身兼兩職不怕辛苦，覺得是他演藝生涯是最後階段，不知有幾長，在這個階段做自己纍積那麼多的經驗而想做的事情。

他和劉嘉玲結婚16年，最近重遊結婚地不丹，是否搵創作靈感？他否認：「想去個悠閒地方放假，不丹遊客少，可以接近大自然和爬山，重遊舊地喚起很多昔日回憶。不丹這個地方磁場很好，令我身心舒服。」

（即時娛樂）