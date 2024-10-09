汪明荃紅館騷歌衫華麗 驚肥唱《熱咖啡》不似當年性感 (20:05)

77歲汪明荃（阿姐）下月將舉行兩場《阿姐‧汪明荃演唱會2024》，時隔7年再踏紅館舞台，且首次以三面台形式演出，阿姐非常期待 ︰「如果申請開四面台，舞台機關及裝置有很多限制，審查亦特別嚴謹，而且安全第一最重要﹗」阿姐透露演唱會將有連場歌舞，在排舞師Sunny Wong的安排下，部分舞蹈表演更會有高難度動作。她說︰「我會盡力而為，但怕會跳到很累、腰骨痛。我已提出要求，不會穿5吋高跟鞋。這次開騷，我預計會有5、6套服飾，最重要是靚﹗」提起當年演唱經典歌曲《熱咖啡》時的性感黑絲裝，阿姐直言不會再穿︰「我當時30幾歲，身形很弗，現在肥了又有肚腩，想減也未必夠時間。大家要多多包容，我只能靠服裝遮掩。」

談到演出嘉賓名單，阿姐未想驚動老友鄭少秋、劉松仁或謝賢，稱最方便當然是找丈夫羅家英幫忙，同時也希望邀請為她創作演唱會主題曲《Make My Day》的林家謙上台。她說︰「希望與新一代歌手交流，但開騷當日撞正商台《903 AllStar 籃球賽》，所以嘉賓名單尚未能落實。」阿姐預告家英哥會負責歌曲之間的串連，或會在台上分享夫妻相處之道。她被問到可擔心家英哥會在台上爆秘密時說︰「很難控制他，愈限制，他就愈要講，最重要是大家開心﹗」阿姐笑言勞氣就傷身，因此不會生丈夫的氣。她說︰「我現在的忍耐力多了，但我比較遲鈍，幽默感未算太多。」

下月除了兩場紅館演唱會，阿姐還要擔任無綫台慶騷司儀、拍攝一部無綫時裝劇，十分忙碌。阿姐表示家英哥已提醒別太操勞，現在她每天也做適量運動、跟聲樂老師開聲練氣，同時服用中藥調理身體，以保持狀態。已多年沒拍劇的她說︰「新劇預計拍25集，大約要拍3個月，我在劇中與姜大衛是夫妻。演唱會完成香港站後，有機會到上海、北京或大灣區巡迴演出。我願意繼續唱，可以唱到100歲，挑戰胡楓上紅館的紀錄。」

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（即時娛樂）