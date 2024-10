前無綫娛樂新聞台主播,曾主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》的吳紫韻(Purple),今天(9日)在社交平台上載婚照及留言「Ever Thine, Ever Since, Ever Ours. 感恩遇上,餘生有你」,宣布已婚成為人妻。

吳紫韻接受傳媒訪問時,表示與丈夫拍拖時已認定對方,有計劃結婚及組織家庭。她自言已到適婚年齡,由於丈夫是圈外人,經營不同生意,因此一直保持低調,事前未有公布。

據知,吳紫韻的丈夫為富二代,她本身亦在富裕家庭成長,曾斥資接近2000萬購入大埔白石角逾千呎單位;今年初又和友人合資7位數開設醫美中心。

