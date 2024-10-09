芯駖@COLLAR再出單曲 邀昔日舞伴邱士縉拍MV (15:59)

芯駖稱邀請邱士縉（Stanley）擔任MV主角，是因為他有一個好男友的形象。（大會提供）

女團COLLAR成員李芯駖（Sumling）推出本年度第2首個人單曲《讓思憶症發作》，請來入行前的跳舞伙伴邱士縉（Stanley）任MV男主角，客串大跳雙人舞展現默契。Stanley拍攝時十分落力，又瞓地又舉起芯駖。芯駖感激表示︰「同佢合作，有非常安心感覺。」

《讓思憶症發作》由謝芊彤所寫、林若寧填詞、蔡德才監製及編曲、麥曦茵執導MV，歌詞內容講述一段看不見的關係。芯駖說：「今次題材喺入行冇耐已經諗到，有次玩手機時見到往年嘅今日，睇番以前同朋友嘅一段回憶，但因為某啲事已不能再成為朋友。其實我哋曾經一齊旅行，我有危難時，佢亦幫忙我好多。人生總有啲關係好似看不見，但永遠都有聯繫，所以今次首歌係講一啲睇唔到嘅關係，而呢啲關係係影響深遠。今次無論喺錄音或MV拍攝時都好揪心，因為諗番好多回憶，仲諗番好多好多挽回唔到嘅關係，有一種遺憾同可惜喺入面。」

談到拍攝MV時與Stanley的雙人舞蹈，芯駖回憶︰「今次首歌講看不見嘅關係，呢段關係可能係前度，有啲前度可能係鬧交收場，但亦有好sweet嘅畫面。今次搵Stanley嘅原因，係因為佢好配合個角色，佢就係一個好男友嘅image。」Stanley與芯駖於拍攝前排練了一整天，芯駖表示：「多謝佢抽空，佢出盡全力。今次舞蹈上，佢有舉起我嘅動作，就算舉起我好多次，佢都義不容辭，好多謝佢。我同Stanley好耐之前合作過，默契上大家都知點，佢係一個好認真嘅人，對所有嘢都要求做到最好，亦會出盡全力，同佢合作有非常安心感覺。」

Stanley笑指芯駖欠他一個人情，日後再出歌時如題材適合，一定要她償還。Stanley還說：「我估芯駖搵我係因為之前我哋合作過，入行前一齊走tour，雙人舞合作過，所以比較熟悉對方，不過MV上嘅合作，今次係第一次。」

（即時娛樂）