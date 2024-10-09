鄭伊健陳卓賢首度合作拍戲 Ian為角色寫電影歌曲 (16:35)

鄭伊健與MIRROR成員陳卓賢（Ian）首次合作，伙拍許恩怡及蔡思韵合演的新片《久別重逢》將於12月上映。《久別重逢》由開拍至今一直保持低調，隨着電影檔期確定，電影公司發放兩位男主角的前導海報及預告，伊健剖白二人的神秘關係︰「呢部戲有兩個蘇昇華，一個係年輕版，另一個就有一番經歷。蘇昇華呢個角色係比較內向，出身於長洲，佢好彩地遇到一個女仔，從而令自己改變，但係因為某啲原因大家又分開咗，蘇昇華從此好似失去咗一樣野，然後繼續自己嘅人生。」伊健口中的女角由許恩怡（Natalie）飾演，Natalie在片中與Ian飾演年輕版蘇昇華，在長洲共度青春歲月。

談到與Ian因電影而結緣，伊健說︰「演出蘇昇華呢個角色，同Ian有密切關係，一來大家都演同一個角色，二來大家剛好都有歌手呢個身分，加上Ian懂得樂理，好適合演創作人呢個角色。今次電影搵咗我音樂上合作無間嘅好朋友陳光榮參與電影原創音樂部分同提供意見，所以拍攝時更事半功倍。」飾演年輕版蘇昇華的Ian透露：「今次我嘅角色係一個好鍾意音樂，但係好似唔識其他嘢嘅人，不善言辭，唔識表達自己，將自己嘅情感同想法放晒喺音樂度，好細個就立志做一個音樂人。呢個角色同自己有少少相似，大家都唔係太喜歡說話，想將自己嘅想法，擺喺歌曲同旋律入面，唔係好主動好直接咁同人講出口。」

Ian除了演出，亦參與了電影的音樂創作部分。他說︰「同導演梁禮彥有好多討論同交流，因為好多情節係需要自己參與好多，包括插曲係自己寫，當中有些情節係需要彈琴或者彈結他，由自己去諗點樣彈。」電影歌曲《Tides》亦於前導預告中首度登場，Ian身兼主唱、作曲、編曲，並與潘宇謙共同作詞。

《久別重逢》故事講述那年盛夏，少女夏文萱（許恩怡飾）和少年蘇昇華（陳卓賢飾）因一張唱片遇上大家。年輕的他們最想知道，這青澀的愛情能走多遠。轉眼數十年，已成音樂人的蘇昇華（鄭伊健飾）陷入人生低谷，逃避一切，卻在醫院偶遇重逢舊愛夏文萱（蔡思韵飾）。

（即時娛樂）