劉溫馨龐景峰「拍拖」闖鬼屋 莊韻澄認細膽 力臻讚黃百鳴唱《記憶棉》 (17:14)

劉溫馨、龐景峰、莊韻澄、力臻、胡渭康、何婉盈、莫鎮賢、Cheronne、鄧穎芝等，應邀出席在旺角鬧市的鬼屋《怨靈禁地》，為萬聖節揭開序幕。群星被嚇到花容失色，莊韻澄亦不例外：「我係勁細膽、勁怕鬼，我睇鬼片都會叫、都唔敢去，我剛剛拍咗套鬼片，都要去啲陰森位，家人冇幫我求啲咩，要我自求多福！」她自揭兒時在家「撞鬼」而留下陰影，現在盡量少接探靈等工作。

劉溫馨、龐景峰齊現身，但劉溫馨否認情侶檔「拍拖」出席活動：「我哋係一大班朋友嚟嘅，我知Andrew（龐景峰）鍾意玩所以叫埋佢，但係佢靠唔住啊，所以帶公仔到場搵啲安全感。」而龐景峰表示不會保護劉溫馨，還講明隨時「突襲」對方：「因為呢度啲工作人員，唔可以接觸我地，如果一陣有人拍佢、摸到佢嘅話，就一定會係我。（帶她見媽咪？）我呢排工作好忙，返到屋企知道媽咪存在，知道佢有出入，但好少見到大家。」被問到何時見家長，劉溫馨即 「口窒窒」：「 可以傾動物嘅，我都鍾意小動物，佢又係前輩啦！」

力臻自爆細膽，不過入行之後令他失去「鬼屋」樂趣：「因為𠵱家去鬼屋，會用欣賞嘅角度出發，例如睇人哋佈景整得幾靚， 搞到身邊朋友都冇晒癮，嫌我唔夠投入，因為好多時我都係睇人哋創作搵靈感。（黃百鳴唱歌片有沒有給你靈感？） 我都有教唱歌，我同啲學生講，百鳴哥用聲真係唔錯，可能個唱腔會有唔同，因為每個年代嘅人唱歌嘅方法都會有分別。」

（即時娛樂）