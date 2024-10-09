焚城｜劉德華時隔19年再與莫文蔚合作︰我哋誕生個影后 (17:52)

劉德華、白宇、莫文蔚（Karen）、王菀之、謝君豪、王丹妮、廖子妤等合演的電影《焚城》將於11月1日上映，電影公司今天（9日）發布「官員篇」預告片、人物海報及「災難應變」製作特輯，揭示電影中緊張刺激的政治對立和災難應對場景，華仔與Karen在戲中的對手戲火花四濺，一眾金像級演員亦將危機中的人性掙扎演繹得淋漓盡致。

「官員篇」預告片中，Karen飾演的代理特首Cecilia，與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計劃展開激烈爭執，戲劇張力十足。華仔和Karen自《童夢奇緣》後時隔19年再合作，在戲中有多場舌劍唇槍對手戲。戲中Karen臨危受命，代替特首（姜大衛飾）主導救災計劃，並封鎖輻射泄漏消息，縱然面對華仔嚴厲批評，依然堅持決定，展現懾人氣勢。在另一幕地下室重頭戲，眾人面對絕望的災難消息時情緒崩潰，場面動容。Karen拍畢後久久無法平復情緒，華仔連忙抱擁安慰及讚賞Karen戲中極富層次的演技︰「我哋誕生個影后﹗」Karen表示今次連環拍攝激動場面非常過癮︰「拍攝係順住劇本拍，有少少似演話劇咁，一埋位你就要全程投入，一氣呵成咁，好似一口氣拍晒成齣戲咁，哈哈！」

林保怡在戲中飾演消防處處長，他談到拍攝多場情緒高漲的場面需要投入相當多精力，每場戲都充滿挑戰。林保怡說︰「一cut咗機，大家都要紙巾索番啲眼淚，甚至係有啲鼻水啊，非常吃力。」他又指各演員在片中需要想像去投入災難場景，表現出面對未知恐懼的真實情感，對演技要求極高。鄭則士飾演保安局局長，他盛讚電影中緊急危機應變小組的成員︰「呢班都係好有演戲能力嘅演員，喺呢個戲裏面，每個人表現都好稱職。」王菀之飾演財政司司長政治助理，煞科當日拉着各位演員合照。她說︰「好開心，同好多前輩合作，全部都演得好好！」

（即時娛樂）