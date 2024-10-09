陳瑞輝後援會Admin團隊 稱身體響警號 宣布集體辭職 (18:10)

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）月前捲入圈外女友的黑歷史風波，引起軒然大波，他更受事件影響而形象受損。Frankie昨天（8日）出席《ViuTV 2025節目巡禮》時，強調和女友感情穩定，目前先集中火力做好工作。時隔一天，他的後援會「Frankie Chan international fan club」Admin團隊，宣布因身體響警號而決定集體辭職。Frankie Chan international fan club的辭職聲明內容如下︰

由2018年起 FC成立本意為支持Frankie，幾年間，由零去學組織活動，每次都用盡全力去處理應援，過程中的表現及安排或許未能盡如人意，感謝一直有大家嘅意見、支持、諒解。Admin們有認真思考過自己能力不足，有嘗試過尋求幫助，唯一可以透露就係我哋都係普通人，我哋有嘗試克服，去學習，繼續支撐下去，不過當身體已經響起警號，我哋無法忽視問題，所以最終決定卸下FC職務，亦已告知Frankie及經理人公司我們請辭的消息。

餘下會務的安排，公布如下：

‧﻿﻿營運費用：所有費用已全數用於生日應援。

‧最後一次生日回禮亦已之前pin message所說的日子已經全部寄出。如大家仍然未收到！請在2024年10月13號前dm我哋，過後不再受理。美加及英國由海外admin收回運費。

在等待下一任FC如何組成前，如收到經理人公司通知有公開活動，我哋會代為出通告通知各位皮寶寶 ，但不會再組織任何應援活動及處理門票。

下任FC安排︰

於10月20號23:59前喺*會員TG grp*上提交pdf檔政綱，內容包括但不限於成員分工、願景、活動規劃。如有多於一份將於會員grp投票選出；如只有一份亦會舉行通過或不通過之投票；如沒有參選fc位置將會空置。

多年來，大家對Admin們的意見，我哋都收到，但很抱歉我哋亦有難處，未能一一再作出回應。祝大家一切安好，Frankie繼續發光發亮。

Frankie Chan international fan club admins上

（即時娛樂）