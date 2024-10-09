企業強人｜Kelly光頭Look自嘲似外星人 陳豪唱歌展魔音 (18:16)

談到孭Katy的場口，阿Mo及Katy坦言拍攝時十分辛苦，皆因為了向觀眾呈現摩天輪靚景，阿Mo前往孭著Katy走了十幾二十轉。（無綫提供圖片）

台慶劇《企業強人》昨晚（8日）播出第17集，一心想踢趙愷（陳豪飾）出董事局的「老狐狸」邢文浩（姜大衞飾），拉攏徐道明（譚俊彥飾）及其他核心董事，支持世代物流與其他三大物流龍頭搞策略聯盟，道明表面附和邢文浩，實則是想趁機為世代剷除邢文浩。最終趙愷與道明暗地聯手，並在方芳（龔嘉欣飾）強攻下，順利反將邢文浩一軍、令邢文浩逼不得已主動宣布退出董事局。

昨晚，陳豪（阿Mo）、張曦雯（Kelly）及龔嘉欣（Katy）為劇集搞直播宣傳，談到與Katy為陳豪爭風呷醋的場口，Kelly覺得是出於對前夫愛護多於呷醋，Kelly說：「宋翹冇話想同番趙愷一齊，因為知道大家唔適合，但佢又好愛趙愷，好似愛一個親人咁，好想保護佢，所以對方芳，佢可能睇唔到方芳有幾努力、幾勇敢，只係覺得方芳突然埋趙愷身。」

工作人員還精選了不少場口予3位主角觀看，Kelly光頭病人造型甫播出引發熱話，有網民笑言似外星人，Kelly親揭戴頭套之苦：「嗰個光頭造型我睇到都好震撼。（陳豪：你好適合光頭）Marco（監製）已經剪短過我頭髮，我唔會為佢剃光頭，我本身個頭已經好大，同埋起角，本身有兩個角喺度，所以我買帽永遠係搵唔到我嘅Size。

加上我啲頭髮又厚啦，要收埋喺頭套入面都幾考功夫。因為出嚟效果要圓，啲頭髮要分布平均（喺頭套入面），如果唔係就一嚿嚿。嗰場係我第一日拍頭套戲，都幾震撼，有少少外星人嘅感覺。」向來是搞笑擔當的阿Mo，聽到Kelly頭上自帶兩角，笑到驚現魔音、更一度笑到面紅。

陳豪昨晚一集還大晒「魔音」、在卡拉OK以近乎朗誦Tone高歌《世間始終你好》，之後再孭著醉酒方芳回家。談到相關場口，陳豪笑言拍攝高歌環節前，曾一度遭導演「嫌棄」表示不用真唱，豈料陳豪搞笑神回：「吓？我準備咗喇喎，唔係唔唱呀嘛。」

陳豪爆料指拍攝期間，不少同場演員不斷爭取機會、甚至前往其他房間真‧唱K，遭Marco勒令要認真拍攝、以免影響收音。談到孭Katy的場口，阿Mo及Katy坦言拍攝時十分辛苦，皆因為了向觀眾呈現摩天輪靚景，阿Mo前往孭著Katy走了十幾二十轉；為了拍攝效果，更要出動三輪車載著兩位主角，阿Mo笑言為增加真實感，要保持「郁身郁勢」、自帶動感看起來似真的負重步行。

（即時娛樂）