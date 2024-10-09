保錡受hater啟發創作新歌 裸上身拍MV吐心聲 化小丑妝獲讚靚仔 (22:19)

ERROR成員吳保錡最近獲網路hater的留言啟發，創作出全新派台作品《跑吧，小丑》，他邀請多位圈中好友，參與以黑白默片方式呈現的MV。

保錡曾在網路上看到hater的留言，從而得出靈感，與作曲的JNYBeatz、Alex Law，以及作詞的薑檸樂創作新歌，他說：「有個haters曾經留言，話我係跑步小丑，呢個創意好高，所以啟發我要做呢首歌。」

新歌剖白小丑的荒誕演藝路，舞台聚光燈下有很多種表演者，其中最微妙的是小丑︰只有小丑可以因錯誤而得到掌聲，也只有小丑有譁眾取寵的通行證；也有本來不是小丑的，悲劇地認清自己技藝不精，卻因尷尬的失誤，被大眾捧為明星。從此為了眾人喜樂，他甘心又精心地策劃一幕幕繽紛胡鬧劇，真出錯或假出錯，連熊熊火圈也都甘願衝過，這是最小丑的小丑故事。

既然是小丑的故事，今次新歌MV，也以小丑三人組的故事展開，而保錡更伙拍陳安立（Brian）、黃凱逸（Zelos）、蘇皓兒（Chloe）及鄧子超演出。保錡感激眾人參與，他說：「大家喺娛樂圈擔當唔同崗位，但其實都同《跑吧，小丑》呢首歌裏面嘅小丑角色一樣，想喺觀眾面前表現得更好。

Brian、Zelos同Chloe都拍過ERROR團隊節目，好似Brian拍過《ERROR自肥企画》，Chloe拍過《ERROR自作業》，Zelos亦拍過導演阿輝嘅一個節目，都係同ERROR息息相關嘅人。」今次MV特別以黑白默片模式拍攝，他解釋：「想向差利卓別靈致敬，因為佢就係第一代諧星笑匠。」

在《跑吧，小丑》MV中，保錡、Brian、Zelos與鄧子超裸上身拍攝，原來是精心設計的一幕，保錡解說這個鋪排背後的意義：「咁多位男角赤裸上身，係因為大家現實中，都係赤裸羔羊，不論係做藝術家還是小丑，都已經將自己一切畀晒大家睇，就連人生、生活都毫無保留，我哋想透過呢一幕反問觀眾，大家仲想要啲咩？」

拍攝MV當日，湊巧MIRROR亦在隔籬廠拍MV，保錡說：「我化咗小丑妝嘅時候，花姐（黃慧君）咁啱經過，經住佢話：『嘩！靚仔咗咁多嘅？』跟住我就明，我化呢個小丑妝係靚仔啲，佢講咗呢個事實，係幾開心。」

（即時娛樂）