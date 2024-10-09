Boyscation Too｜20歲Kurt冇聽過MSN Ivan心儀Jason 完美示範「厚此薄彼」 (22:48)

ViuTV的男男戀愛配對真人騷《Boyscation Too》，由王賢誌（Vinci）主理，10位來自不同背景，擁有各自故事的男生，一同踏上愛情配對之旅。眾參加者會透過不同活動和相處認識彼此，打開心扉，尋找最適合自己的另一半，然而隨著真人騷難以預計的發展，最終他們能否找到真愛，配對成功？

昨晚（8日）播出的一集，10位參加者在船上聚首一堂，透過遊戲互相加深認識。首先在「蒙眼摸」遊戲中，所有參加者先蒙眼，而被Vinci選出的一位，則可以去摸其中一位參加者身體任何部位，被摸的參加者，需要猜出摸他的是誰，猜錯的話便要回答一條敏感問題。

當中Jason因為覺得Kurt很Cute，像小朋友一樣，有種想跟他一起玩的感覺，所以選擇了在Kurt的臉頰上捏了一下，不過Kurt卻以為是Calvin，認為Calvin才會做些奇怪的事，更指：「佢講嘅話題好多都好奇怪，不過我鍾意！」突然而來的表白，引得全場起哄，Kurt連忙澄清是鍾意他的話題。

Ivan選擇了摸Jason的手，因為覺得在拍拖時，手的觸感是很重要，不過Jason同樣猜錯，唯有公開自己20歲失身這個秘密；Calvin覺得Ivan是聰明而風趣的人，所以選擇摸Ivan的耳環。Ivan笑稱被摸時聞到一陣煙味，猜測是給人有一種歷練感覺的Antony，可惜Antony不吸煙的，Calvin也指自己沒有吸煙，只是因為和其他吸煙人士閒談時才沾上煙味。

猜錯了的Ivan被要求說出「前度跟自己的年齡差距」，Ivan指自己第一任比自己大19年，並坦言因為來自單親家庭，覺得第一任很有安全感，能保護到自己，還自爆當時是17歲。Antony知道後好奇2人在哪裏認識，Ivan直言是在MSN認識，聽見這個久遠名詞，同年代的參加者忍俊不禁，Ivan說完也自覺尷尬，只有20歲的Kurt看見他們在笑，偷問Calvin什麼是MSN。

另一遊戲「主場限定」，每位參加者輪流有8分鐘成為主場者，其他參加者可主動舉手與主場者單對單會面，不過名額只得2個，想跟心儀的對象單獨會面，就要舉手舉得快，由於Jason在第一集中沒有完成隱藏任務，故此被取消主場資格。

第一位主場者Yiboh首先吸引到的是Kurt，當Yiboh問Kurt為何有勇氣第一個前來時，年輕的Kurt直白地表示：「因為對你有feeling。」傾談後Yiboh覺得Kurt的年紀偏小，自己比較喜歡成熟一點的人，暫時未有心動感覺；第二位跟Yiboh會面的是Kendrick，他們本身已認識一段時間，Kendrick坦言一直對Yiboh有好感，希望盡力爭取發展機會，但Yiboh卻表示Kendrick並不是自己喜歡類型，一直覺得大家更似閨蜜，今次知道他對自己有興趣，能否擦出火花，就要看之後有沒有契機。

第二位主場者Ivan坦言在眾多參加者中，第一眼望見而有感覺的是Jason，覺得Jason外在條件很切合自己所好，不過當看見前來的是Lori時，Ivan聲稱也不感意外，因為當Lori一上船，已覺他對自己的眼神有所不同；

甫開始已表示對Ivan有好感的Lori，第一句便坦率地問Ivan喜歡的類型，跟自己有沒有差別，Ivan坦白說喜歡更成熟一點的人，雖然知道Ivan心儀的不是自己，感到有點失望，但Lori大方道出自己最初留意Ivan，是因為眾人中只有他戴眼鏡，但原來Ivan本身沒有近視，戴眼鏡只是早幾年前開始的習慣。

Lori得知後好奇Ivan不戴眼鏡樣子，不過Ivan不願拿下眼鏡示人。當Ivan看見第二位前來的是自己心儀的Jason，霎時驚喜萬分，緊張得有如坐過山車一樣，直指當刻覺得好幸福。巧合的是，Jason跟Lori竟然不約而同想一睹Ivan不戴眼鏡的樣子，今次面對自己心儀對象的要求，Ivan當然不忍拒絕，完美示範出「厚此薄彼」一面。

（即時娛樂）