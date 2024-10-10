賈思樂開騷 鵬哥狄寶娜摩亞林子祥現身 台上台下星光熠熠 (15:57)

賈思樂（Louie）昨晚於香港文化中心舉行《Happy Together 50年 In Concert》，以歌曲《Happy Together》揭開序幕，隨後又唱出多首1970、1980年代的經典英文金曲，還有他於疫情隔離期間很喜歡的國語歌《哭了》。賈思樂說︰「50年，半個世紀了﹗50年也從事同一行業很難，要努力和專心，還要有觀眾支持﹗」

昨晚台上台下均星光熠熠，盧海鵬（鵬哥）、胡楓、羅蘭、余慕蓮、薛家燕、姜大衛與李琳琳、毛舜筠、肥媽和李麗霞（黑妹）、陳敏兒、麥景婷、向海嵐及專程來港的狄寶娜摩亞等大批藝人在台下捧場；台上則有林子祥（Lam）、露雲娜、韋綺姍、黃子雄及顏米羔擔任演出嘉賓。賈思樂與阿Lam擁抱後說︰「阿Lam不愛交際、早睡、少外出，因此安排他那麼早出場。」阿Lam笑言︰「我在場館外吃軟雪糕，看到海報知道Louie開騷，經過時就被人拉了入來，未吃到雪糕。」賈思樂感激阿Lam現身支持，憶當日致電邀請時，阿Lam一句「唔使講」便答應了。阿Lam說︰「沒幾多個能舉辦50周年演唱會，我們加起來已150幾歲﹗」賈思樂笑言︰「我們最多是140幾歲﹗」

演唱會尾聲，工作人員推出三層大蛋糕為賈思樂補祝70歲生日。賈思樂在一眾好友陪伴下切蛋糕，熒幕播出身在海外的劉美君、楊寶玲、杜麗莎預先錄影的祝賀影片。賈思樂要求合演《蝦仔爹哋》的鵬哥即場送贈金句，鵬哥醒目地說︰「今晚蝦仔變蝦佬，唱歌認真好﹗」賈思樂感動︰「今晚在眾人祝福下切蛋糕... 我已70歲，最重要是身體健康。70歲還有那麼多人愛惜，很幸福﹗我在娛樂圈50年，很紅、很叻、掙很多錢？通通不是，但我得到一班朋友的友誼﹗衷心多謝他們﹗我70歲能站在台上唱歌，很感恩﹗」

賈思樂騷後受訪，直言感動到哽咽。他說︰「感謝一眾圈中好友支持，是真情﹗這個時刻很難得，好事成雙，入行50周年演唱會加70歲生日，我很滿足﹗正如阿Lam所言，有幾多人入行50年還能唱歌。再開騷？一場是不夠喉。 我很久沒露面，又沒出歌、拍劇，因擔心票房而決定開一場，怎料門票很快售罄。感激劉德華幫忙拍片宣傳，他的影片播出後，門票去得很快。曾幫我忙的還有陳百祥、肥媽和黑妹等。會否再開騷就視乎場地檔期，未知會否再選址文化中心，或許到紅館開個唱呢﹗紅館是歌手的夢想，我沒開過紅館演唱會，只當過別人演唱會的嘉賓。很多朋友也埋怨未獲邀請做嘉賓，我下次再開騷會邀請一些勁人現身。」

（即時娛樂）