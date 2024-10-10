郭晉安「登六」約圈中好友飯敘 楊茜堯贈利市 陳浚霆送採耳機 (17:04)

視帝郭晉安昨天（9日）正式「登六」，他相約圈中好友食飯慶祝，包括《金式森林》﹑《白色強人》和《回歸》的演員如楊茜堯和老公羅子溢﹑胡定欣﹑馬國明﹑王祖藍及太太李亞男﹑黃智賢﹑羅天宇﹑何廣沛﹑周嘉洛﹑陳曉華﹑何依婷及莊子璇等出席生日飯局，場面熱鬧。

60歲的郭晉安表示：「搞生日會最開心係邀請嘅朋友，差唔多嚟齊晒，成晚氣氛都好熱鬧，我同佢哋講，嚟食餐飯及影張相就得，叫佢哋唔好買禮物及畀任何賀禮，但佢哋都好好，楊怡（楊茜堯）好鬼馬封利市畀我，我話唔要呀，佢話唔得㗎﹑唔可以唔要，佢話係託佢阿媽攞畀我，佢出到呢一招，我又唔可以唔要，多謝佢呢封利市。（胡）定欣又好好將啲賀禮用我個名捐去慈善機構，多謝佢。Andrew（陳浚霆）喺《金式森林》做我二仔，佢好窩心，我想去深圳採耳，因為好舒服，但我成日冇時間，佢幫我物色部採耳機，耳仔幾污糟都可以整走，佢用過好舒服先買畀我，多謝佢。」

郭晉安表示王祖藍坐他隔籬：「佢拍飲食節目，對食物好有研究，一食落去就知係好正宗潮汕菜，佢食到好地道嘅潮汕食物，好多謝欣賞我舉行生日會。」

郭晉安表示搞生日會主要相約圈中好友傾偈：「大家好Relax坐喺度鍾意講乜就講，一張枱坐滿20幾人，各自又講到嘢，我又可以聽到大家講乜嘢，聽人講湊仔女經，講下拍劇﹑近况，好開心，當咗一家人坐埋一齊，閒話家常好熱鬧。」

另外，郭晉安對生日壽桃讚不絕口：「原來影相出嚟咁靚，《金式森林》一班仔女夾分送畀我，（何）廣沛搵朋友設計，我要凌空切個壽桃，起初都驚跌落嚟，但切嗰吓又真係冇跌，好特別。」

（即時娛樂）