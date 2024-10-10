企業強人｜譚俊彥曾激嬲張曦雯 龔嘉欣盼跟陳豪合唱 (18:01)

陳豪、譚俊彥（Shaun）、張曦雯（Kelly）、龔嘉欣和姜大衛（John哥）等，今天（10日）現身商場出席《企業強人》宣傳活動，吸引大批粉絲圍觀。

在台上，司儀指姜大衛在劇中演奸角邢文浩被稱讚，John哥聞言笑說不開心，因大家說他好奸，但開心說他演得好，指每個演員的演出都很出色。被稱為「淚之女王」的襲嘉欣指自己是個不容易喊的人，每次拍喊戲壓力都很大，如何能帶另一種層次和感覺給觀眾呢？今次她為爸爸李成昌意外離世而喊，她喊了2分鐘，但播出街只5秒。又指在劇中很驚John哥，有場戲要在John哥面前熟讀法律更大壓力，怕甩漏不停NG累街坊，但大讚John哥私底下很好人，經常萬歲。

譚俊彥和張曦雯在活動後接受訪問，譚俊彥形容自己工作時像一頭牛，橫衝直撞，看不到身邊發生什麼事：「Kelly到達現場，我就跟她說這場戲要點做，結果令她不開心，事後我也有向她道歉，還跟她說有什麼不開心，儘管跟我講。」

Kelly指今次是他們首次合作，Shaun對她可能不夠信任說：「我未到現場，他已經和導演傾好要怎樣拍，他跟導演熟絡，我跟他相比，我比較新，導演對我的信任沒那麼大，會質疑我的工作。但我男仔性格，有點執著和牛精，在男性環境下，我作為女人要少少企硬，最終Shaun都讓我，大家之後經過磨合後再沒有問題。」

譚俊彥稱只激嬲過Kelly一次，已獲原諒。有否請Kelly吃飯賠罪？譚俊彥表示在深圳開工時，大家經常吃飯，他還以為Kelly吃得健康，幫她叫了沙律。張曦雯笑說：「見到他幫我order了蒸蕃薯和粟米就更加嬲。」譚俊彥覺今次與Kelly合作是很好經驗，之前和李佳芯合作拍劇，第一日開工已跟對方說：「我是一隻牛，好心急，不要怪我，但我出發點是對事，非為自己。」

陳豪和龔嘉欣劇透會有浪漫大團圓結局。說到陳豪在劇中再現魔音，在K房唱《世間始終你好》，但嘉欣讚陳豪歌聲可參加《中年好聲音4》。陳豪笑言事前練了10年，今次是小試牛刀。問樂壇是否欠他一個交代，他笑說：「我對它有個交代。」說到他也是歌手，當年與林保怡、黃德斌主唱的《年少無知》奪叱咤「我最喜愛的歌曲大獎」，他靦腆不敢回答。

龔嘉欣指其演出的《香港愛情故事》插曲《逆流直上》，亦奪得合唱金曲金獎，她說：「為何解不安排我和陳豪為《企業強人》唱插曲，黎耀祥和胡定欣都為《巾幗梟雄之懸崖》唱主題曲。」

陳豪認為合唱插曲是個好提議，他作為歌手要接受任何挑戰，登台時都可以多幾首歌曲傍身。他不敢講自己現在好唱得，只可說唱得愈來愈認真。說到太太陳茵媺最近上載幾張個人照，被指幸福肥，陳豪讚太太這幾張照片特別靚，散發幸福味道。

（即時娛樂）