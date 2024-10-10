男男CP開金口冧粉絲 王智騫范麒智讀信訴心聲 感性落淚 (18:25)

王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）近年以男男CP上陣，俘虜不少粉絲，日前2人首次聯手舉辦《Kenji Fan 范麒智 & Martin Wong 王智騫 - 1st Fans Meeting》，吸引逾200粉絲到場支持，期間Martin和Kenji除了大派福利，跟粉絲零距離接觸玩遊戲外，更首度開金口獻唱，最令粉絲感動，莫過於他們「讀信」訴心聲，2人邊讀邊流男兒淚，場面感人。

為了在Fans Meeting帶給粉絲歡樂，Martin和Kenji施展渾身解數，即場唱冧歌，雖是首次開金口，但表現不俗，令粉絲如癡如醉，更有粉絲大叫Encore。在活動舉行前2星期，Martin和Kenji積極排練，Kenji說：「呢個Fans Meeting係人生里程碑，好感恩可以喺鍾意我嘅粉絲面前，嘗試一直以來都好想嘗試嘅唱歌。我同Martin為咗呢個見面會準備咗好耐，更連續2星期排練，每日淨係瞓到2、3個鐘左右，不過見到大家都咁enjoy、見到大家笑容，自己感覺叉滿電，期待下一次！」Martin笑言起初擔心會有冷場，不過眼見粉絲表現投入，他放下心頭大石。

談到活動中最感難忘的環節，Martin和Kenji異口同聲指是「讀信」，2人在此環節哭成淚人，Martin說：「我最感動環節，係我讀信畀Kenji，封信係開騷前幾日已經寫好，係我直接對Kenji同埋Fans表達嘅心聲。我都估唔到自己會邊講邊喊，我自己從未試過喺大眾面前咁坦白表露心聲。」

Kenji自言有很多說話想同Martin講，當他寫信時已經流眼淚：「坦白講，我都有預計到自己會喺呢個環節邊講邊喊，但我完全冇諗過自己當刻嘅情緒會波動到咁。」提到2人事業上發展大計，他們希望可以繼續孖住現身，無論電視劇或電影也好，以不同形式展現給觀眾看。

（即時娛樂）