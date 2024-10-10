韓國4人女團首攻港 H1-KEY宣布11.16麥花臣開騷 (18:09)

韓國4人女團H1-KEY宣布今年11月16日（周六）來港，屆時假旺角麥花臣場館舉行《H1-KEY 1st FAN Concert 【Find my KEY】 In HONGKONG》，票價為$1480及$980，10月15日起可透過Cityline購票。

4名成員瑞伊（Seoi）、麗娜（Riina）、輝序（Hwiseo）及葉兒（Yel）首度訪港，她們心情既緊張又激動，期待跟香港M1-KEY（粉絲暱稱）見面。H1-KEY為回饋香港粉絲，將推出一系列購票福利。

H1-KEY出道2年，成績已亮麗，去年初推出迷你專輯《Rose Blossom》，同名主打歌創下韓國K-POP界「逆襲神話」；歌曲推出首日，雖然一度打入韓國音樂平台點播榜十大位置，其後跌出榜外，然而歌曲推出1個月後，憑清新曲風，再次受到外界關注，歌曲不僅重返排行榜，排名一度打入百大位置，獲不少音樂人翻唱，以中小型唱片公司出身的新晉女子組合來說，這種情况甚罕見，帶挈組合人氣急升。

今年上半年，H1-KEY一口氣推出兩首單曲及一張迷你專輯《LOVE or HATE》，邀請不同音樂人合作，其中主打歌《Let It Burn》大玩搖滾風格，並邀請著名舞團One Million的編舞家Lia Kim負責排舞，搶眼的舞姿吸引全球K-POP翻拍「挑戰影片」（Challenge Videos），掀起網絡熱潮。4名女成員表示，能夠在大型舞台上演出感到非常高興，並透露今年目標是參加年底舉行的各大音樂頒獎典禮。

H1-KEY異口同聲說：「很高興能在香港見到My Key，並期待度過美好時光，成員準備很多東西，讓這場粉絲演唱會更加特別，敬請期待。」

（即時娛樂）