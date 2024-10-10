903 AllStar乒乓球賽｜魏浚笙陳蕾力臻出戰 撼贏DJ隊 (18:37)

商台《903 AllStar 籃球賽》將於下月23日於亞洲國際博覽館舉行，「九零三人隊」熱鬥「歌星勇士隊」。兩隊人馬將於籃球賽前進行4場熱身賽，包括羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽，兩隊全員加操，率先投入運動狂熱。在第2場熱身賽《903 AllStar 乒乓球賽》上，「歌星勇士隊」派出力臻、陳蕾及魏浚笙（Jeffrey），「九零三人隊」則有Jacky、Woody、少爺占聯同兩位中學校隊成員迎戰。

兩隊率先進行單打對壘，「歌星勇士隊」在頭3個回合取得兩局勝利，並於隨即進行的混合雙打比賽上再下一城，以11比9勝出。終極回合上，中學校隊成員以「九零三人隊」外援身分，與「歌星勇士隊」進行22分的輪替單打，最後以22比12大勝「歌星勇士隊」，為「九零三人隊」扳回一局。5輪激鬥後，「歌星勇士隊」以局數3比2戰勝「九零三人隊」，勇奪《903 AllStar 乒乓球賽》金牌。

熱愛打機的陳蕾打乒乓球時有板有眼，更帶領「歌星勇士隊」取得勝利。她說︰「我喺疫情期間開始學打乒乓波嚟打發時間，不過好耐無打波，多得力臻同Jeffrey各自取得5分，幫歌星隊取勝，而我就取得1分，出咗一分力，總算對自己有所交代。」Jeffrey在比賽中多次奮力扣殺，有姿勢有實際，更大受現場中學生歡迎。Jeffrey笑言：「為咗呢場比賽，我練咗6年，因為我知道有好多好勁嘅對手，所以我哋3個都秘密練兵咗好耐，今日終於有得大派用場，我覺得係值得嘅。」曾任乒乓球教練的力臻大讚兩位中學校隊成員實力強勁又禮讓：「比賽前同佢哋講不如讓多幾分比我哋，令我哋取得雙位數啦，點知佢哋真係計好晒，我哋得分有雙位數之後，佢哋就嚟料見真章，真係好乖同好禮讓。」3位歌手為參與《903 AllStar 籃球賽》的「歌星勇士隊」隊員打氣，陳蕾更提醒男歌手屆時要專心比賽：「男歌手見到女歌手上場唔好太分心，到時要專心比賽，但同時都要注意安全，希望球賽精彩之餘都要安全。」

（即時娛樂）