Boyscation Too｜Jason Calvin互有好感 Stone曾離婚 (18:58)

ViuTV節目《Boyscation Too》由王賢誌（Vinci）主理，昨晚（9日）播出的一集，10位參加者繼續進行「主場限定」遊戲。主場者Stone遲遲未能吸引其他參加者會面，Antony見狀即自告奮勇前往。2人傾談間，Stone道出自己受之前一段婚姻影響，令他不太懂得如何再發展一段戀情。

原來Stone與前度拍拖7年，於2013年結婚，但突然有一天，另一半卻跟他說要離婚，所以希望藉今次節目，可以認識新朋友，走出上一段關係。

Kendrick和Antony同樣吸引不到參加者會面，Kendrick自我安慰，指大家可能還未熟絡到可以單獨傾談。Antony聲稱：「男人係唔會嘥力嘅，feeling呢啲嘢唔係你逼到出嚟，都係第一日啫。」果然看得開。

反觀Calvin作主場時，吸引到Jason、Kendrick和Ivan舉手要求會面。Jason指Calvin給人感覺是比較認真的人，Ivan認為Calvin有自己獨特的風趣幽默，只是比較無厘頭，其他人不太容易接得上嘴。Ivan還聲稱Calvin起身行去主場時，凌厲地望了自己兩眼，就像給他信息叫他會面，不過Calvin 卻指自己不會特意釋放信息，亦不喜歡亂發信息給別人：「我唔係啲咁嘅人，有時啲人會誤會咗我。」

職業為醫生的Tyler吸引到Ivan會面，Ivan表示之所以想跟Tyler傾談，純粹出於好奇，因為很難得會遇到同性戀專業人士。2人見面時大談星座性格，Tyler認為人和人相處，性格很重要，覺得「性格啱鬧交都少啲」。

Tyler選擇跟Kurt見面，因為覺得Kurt活潑精靈，是願意分享的人，自己對這種性格也有好感；Kurt 亦表示自己喜歡看性格，多過看外表，覺得Tyler人品好又健談，不過除了Tyler之外，Kurt同時對 Jason、Calvin和Yiboh也有好感，年輕就是多心。

另外，Kurt和Tyler因為不知道Jason已被取消做主場資格，還一心預留名額，打算爭取跟Jason單獨會面。當2人得知無機會後頓感失望，雙雙改為跟Lori見面。Tyler直覺Lori比較細心，很懂得照顧別人。Lori認為這個性格可能是基於同理心太強，因為自問也想有人細心照顧自己。2人閒談後，最後只剩下1分鐘時間跟Kurt見面。

對於最尾時間控制倉卒，Lori解釋因為Tyler出現時，時間已所剩無幾，奉勸大家「愛要及時」。

10位參加者經過一輪單獨會面之後，隨即首次投票，互相投給有心動印象的參加者，每人最多可投3票。最後Jason和Calvin同樣得到5票，分別是Kendrick、Yiboh、Antony、Stone和Jason投給Calvin；而Calvin、Ivan、Tyler、Stone和Antony就投給Jason。

（即時娛樂）