創意班主彭美施全新劇目《秦淮瑣月》11月公演 提醒觀眾帶紙巾入場 (19:52)

創意班主彭美施（施姐）出品的全新劇目《秦淮瑣月》，將於11月30日及12月1日假西九文化區戲曲中心大劇院上演。《秦》由有「粵劇多面手」之稱的粵劇演員黎耀威身兼編劇與導演，黃寶萱擔任音樂設計、吳美英擔任藝術總監。施姐今天（10日）與王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文等台前幕後出席記者會，眾人預告故事感動人心，提醒觀眾帶紙巾入場。

《秦淮瑣月》為施姐培養新一代的年青團隊第一步，起用年青花旦梁非同擔綱程瑣月角色，配搭兩位文武生王志良與梁振文，更特別邀請花旦梁燕飛飾演申宛香一角。施姐表示: 「威仔（黎耀威）給我的感覺很踏實，做事很有步驟，我對威仔有200%的信心，所以每次排練都是做旁聽生。我都很想從中學習年輕人的思維是怎樣。」她讚賞音樂設計黃寶萱，之前看過她的《霸王別姬》，很喜歡她的編曲具才華。她率先聽到《秦淮瑣月》的編曲，非常動聽，很有秦淮的畫面。

黎耀威曾創作38齣劇本，擔任正劇導演則是首次。他表示《秦》的角色為虛構人物，因此要花更多時間及心思設計及創作劇本，巧妙運用音樂與舞蹈元素的結合，十分大挑戰。黃寶萱表示《秦》講述一個歌女的成長，她把很多創新的音樂編排加入劇中，令演出呈現更立體化。吳美英開心與多位年輕演員合作互相交流，盼為粵劇迷帶來新鮮感。

王志良透露今次他在劇中先後被梁燕飛及梁非同拒愛，笑言未試過咁慘，兩位歌姬都由他一手捧紅，卻離她而去。今次梁非同擔正正印花旦演程瑣月，她坦言有壓力，演文場戲不比武場戲易演，因為必須令觀眾都感受到他們之間的情感，其中一場與12位舞蹈藝員共舞，也表達了唯美清新一面。今次特邀演出的花旦梁燕飛更會驚艷出場，她稱自己一向演出硬橋硬馬，所以對她也是考驗。

有份演出的廖國森認為武打戲只要多熟習排練動作，觀眾就能看得出，文戲要靠演技和內心戲表達，非常考驗演員功力，最希望能成功令觀眾有共鳴。

（即時娛樂）