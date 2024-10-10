巾幗4｜跟黎耀祥第8度合作 胡定欣接棒女主角壓力大 (20:07)

金牌編審張華標重返TVB操刀、並伙拍昔日《巾幗》系列好拍檔方駿釗監製的《巾幗梟雄之懸崖》，即將於翡翠台播映。

無綫上周播出首輪劇集預告，網民對胡定欣與黎耀祥第8度合作感期待，讚2人火花十足，定欣除獲讚造型靚爆鏡，定欣與黎耀祥在《巾幗4》中，除有大量精彩對戲場口，2人還會攜手合唱《巾幗》經典情歌《紅蝴蝶》，為了精益求精，2位大忙人為歌曲二次錄音。

定欣除了和黎耀祥甚有緣分外，與《巾幗》系列及張華標編審亦然。定欣16年前原本並不在《巾幗》第一季的演員名單上，但因為飾演海棠的女演員，突然懷孕要辭演，定欣臨危受命獲當時劇集監製李添勝致電，要求幫忙接演海棠，與黎耀祥飾演的柴九，有大量對手戲之餘，亦與鄧萃雯演的四奶奶有對手戲，最後海棠嫁給柴九成為夫婦。定欣受訪時笑言，當時拍攝很好玩：「好開心有份參與，嗰時主要同祥哥多啲對手戲，好難忘，好記得有啲場口好有趣，尤其喺走廊度勾引佢、捉弄佢、又惜佢，柴九就次次都好驚。」

定欣還參與《巾幗》第2季的演出，並演鄧萃雯（角色九姑娘）世侄女馬麗華；天生任性的麗華，自出場以來帶給九姑娘不少麻煩，最終更因為貪戀權力及金錢，搖身一變成為九姑娘的繼母，並對九姑娘諸多留難。

定欣笑言麗華是其至今仍感到深刻的角色：「呢個角色對於我嚟講好深刻，係我唯一一個唔係好想睇番嘅角色，因為呢個角色個設定比較麻煩，直到𠵱家，我都仲見到有人講，話睇麗華呢個角色把鬼火，佢真係好煩、好衰女包，九姨咁幫佢、佢都唔聽話，又因為貪錢背叛。」

談到相隔15年再參演《巾幗》第4季，並再與張華標結緣，定言開心之餘還很勵志：「今次我升呢咗做七爺，佢係一個銀行家，係上海頭十位有影響力嘅人，另外嗰9位都係男人，七爺係唯一一位有影響力嘅女人。今次重返《巾幗》對於我嚟講，係好深嘅感受，好似10幾年前嘅一粒種子，埋咗喺土壤入面然後慢慢成長，成為咗七爺。有時細諗唔會咁容易有套劇，可以有個咁嘅經歷，可以喺同一個系列入面，有唔同嘅角色、唔同嘅故事背景，仲要喺階級上有成長，由海棠演變成為七爺，好安慰，對於胡定欣嚟講係一個勵志嘅作品。」

除了要面對巨大壓力，定欣與黎耀祥要應付密集式拍攝，笑言每日「頂天立地」的定欣，透露拍劇後瘦了3公斤，並於開工頭3天已告別水腫：「每一日都係頂天立地，頭場去到尾場都有你。同埋呢個角色需要用到嘅能量都係好多，一日真係拍10幾場戲。」

（即時娛樂）