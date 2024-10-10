梅啟明偕女友現身 強調冇犯重婚 對燈火發誓：冇一樣嘢係對阿媽唔住 (22:13)

梅啟明對燈火及太陽發誓：「我冇一樣嘢係對阿梅同埋阿媽唔住嘅，一路以來我都係孝順阿媽！」（鍾偉茵攝）

已故天后梅艷芳（梅姐）胞兄梅啟明，多次向傳媒表示近年與百歲母親梅媽覃美金失聯，向外斥是侄兒將梅媽收埋，阻止他與母親見面聯絡，多次要求均被拒絕。

梅啟明趁今天梅姐生忌日又再出動，召集傳媒到中環大會堂門外舉行記者會，宣稱將與泰籍女友查頌美（阿美）準備註冊結婚，並會大排筵席，希望梅媽現身主持大局出席婚宴。

傳媒提到梅啟明的第二任馬來西亞籍妻子Joey，向外透露2人未辦妥離婚手續，梅啟明沒有照顧兒子和付贍養費，傳媒多次追問有關與Joey的事，質疑他與阿美若結婚是犯重婚罪，梅啟明回應與Joey有出入，一時說自己多年沒有聯絡Joey，卻說有工作出糧必全交予對方；又說Joey地址更改才無法聯絡，但又指沒有封鎖對方電話號碼，即場在傳媒面前打電話，但沒人接聽。

梅啟明否認貪錢，反指貪錢是其他人，他表示辦婚禮不打算花母親一分一毫，並非用結婚來做借口引母親現身，同時他強調一定沒有犯重婚，一定會照顧兒子，但又無法展示任何法律文件作為證據，他說：「如果有市民幫忙找到梅媽，我會感恩和重賞封大利市，但不是賄賂，只是為老人家安危。」

梅啟明解釋趁阿梅生忌見記者，是想妹妹知道他再婚，之後會上香拜祭。當問他會否向天發誓沒有對不起母親或妹妹時，他即說可以發誓，但他卻做錯發誓手勢，變成OK手勢，又說手指做廚多年而令手指屈曲不能伸直，然後才說：「我對住燈火、太陽發誓，在咁多傳媒面前，我冇一樣嘢係對阿梅同埋阿媽唔住嘅，一路以來我都係孝順阿媽！」問如果有講半句大話有什麼懲罰？他便說「天收！」

被指是第三者的阿美自稱開餐廳，2人一起5年，她用電話展示數年前與梅媽跳舞片段，又爆自己去年曾經去醫院探梅媽，稱梅媽哭訴擔心兒子，曾吩咐阿美幫忙照顧梅啟明，她說：「我不是小三，好同情梅啟明破產，人心肉造，有經濟金錢上援助佢。」

（即時娛樂）