愛過之後來臨的｜坂口化身「文青穿搭教科書」 李世榮為拍劇挑戰極限 (22:31)

由「鹽系男神」坂口健太郎聯同韓劇《衣袖紅鑲邊》女星李世榮主演的韓劇《愛過之後來臨的》，打破「韓劇第八集接吻定律」，從首播起便送上多場甜蜜吻戲。近日2位主角受訪分享拍攝點滴，坂口直認與拍檔溝通零距離，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。

《愛》劇講述韓國女生紅（李世榮飾）在日本留學時邂逅潤吾（坂口健太郎飾）後，2人陷熱戀，可是2人不敵文化和語言差異，最終從相愛走到離別。5年後，躍升為著名作家的潤吾，為了宣傳新作而走到韓國，不知情的紅被任命為當天翻譯，2人重遇後大吃一驚，過去的愛意記憶猶新，時間似乎凍結在離別當天，各有新歡的他們，如何面對重逢的悸動？

貴為日劇當紮男神，坂口在日本演藝圈活躍14年，擅於處理愛情片種的他，更獲封「浪漫戲匠人」，不過談到首度主演韓劇，他坦言壓力不少：「因為工作人員都是韓國人，所以我真的很擔心自己作為一名『新手』，要如何在這樣的環境下，表達自己的觀點，但是一切都比我想像中來得順利。」

儘管有語言障礙，但藝術打破隔閡，坂口也直言他們心有靈犀：「我很難用言語解釋，我和世榮演戲時沒有任何距離感，我認為我們配合得很好。」李世榮亦補充：「我不能說我們的互動很深入，但在我感到我們有一種強烈親切感，他的眼睛總是充滿活力，也很頑皮，而且他的韓語程度比我的日文程度高得多，所以常常和我們開玩笑。」

劇中潤吾是個人氣作家，打扮方面集知性和時尚於一身，坂口開拍前做了不少功課：「潤吾是受歡迎的小說家，他想呈現時尚和強勢一面，大多穿深色衣服；但是當我扮演大學生潤吾時，我會換上洗過好幾次的襯衫，因為他靠打工維生，平日甚少穿上乾淨的新衣服。」

李世榮曾透露為《愛》劇苦練日文，原來除了語言以外，她也有多項「極限挑戰」：「我要學習踩單車、開車、唱歌、彈結他和學日文等，但是我沒有一件事情能夠做到完美，幸好在導演和剪接的幫助下，拍攝很順利。」為更了解拍檔坂口，她特地在劇集開拍前，翻看對方作品，更意外成為女星小松菜奈的粉絲：「我看了他和小松菜奈主演的《餘命十年》，我哭得很厲害，小松菜奈太漂亮了，之後我又看了幾部由她主演的電影！」

（即時娛樂）