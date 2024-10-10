《勁爆頒獎禮》12.28舉行 馬浚偉勢打破「分豬肉」風氣 (22:50)

新城廣播首席營運總監馬浚偉，著手籌備12月28日舉行的《新城勁爆頒獎禮》，馬浚偉決心打破過往「分豬肉」風氣，為頒獎禮帶來更公正和透明度。

一向關注樂壇走勢的馬浚偉，在社交平台發起一項調查，希望深入了解外界對香港歌手喜好，他在帖子中寫道：「純粹係我個人想做個普查！你心目中最愛嘅香港男歌手同女歌手係邊個？男女歌手只能各1，留言同我分享一下！Thanks！」這一互動引網民響應，並在多個社交平台留言數量激增。

根據網民激烈投票，不同年代的歌手都各自有支持者，包括張國榮、梅艷芳、劉德華、郭富城、張學友、鄭秀文、李克勤、陳奕迅、張敬軒、楊千嬅、容祖兒和陳慧嫻、林憶蓮、梁詠琪等；而新生代歌手中，炎明熹獲最多青睞，還有MC張天賦、姚焯菲、冼靖峰、張馳豪、詹天文和曾比特。《中午好聲音》1、2集亦不輸蝕，周吉佩、羅啟豪、李佳和古淖文也名列其中，甚至馬浚偉的契妹鍾嘉欣、張家輝也榜上有名。

最搞笑是網民投票給「黃雨代言人」，紛紛留言投票給「黃雨馬」，儘管「本尊」馬浚偉已經提醒網民不要投給「黃雨馬」，但網民反應熱烈，馬浚偉沒好氣的再三提醒網民，幽默地回應道：「喂，都話唔好投畀嗰隻『黃雨馬』囉！下次我搞『如夢初醒獸』選舉你哋先投畀佢啦！煩！我想認真收集大家嘅喜好吖！」十分搞笑。

（即時娛樂）