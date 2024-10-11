王丹妮憶行時裝騷瘀事 天橋中間位大字形跌低 (15:21)

王丹妮（Louise）昨晚（10日）與余香凝結伴出席品牌活動時，稱工作時經常需要穿高跟鞋，因此不用工作時就愛穿平底鞋。模特兒出身的她回憶曾在行時裝騷時發生不少瘀事︰「試過行騷前，鞋踭被縫隙夾實、『拗柴』、上樓梯時跌倒，最嚴重一次是多年前在一個大騷的天橋中間位置大字形跌低，當時有很多知名藝人在場，大家也想上來扶起我，我立刻起身，一個華麗轉身扮無事，成功『執生』，獲全場拍掌。我也試過因為腳上的鞋出問題，只好拿着鞋子，赤腳行騷。」Louise近年轉戰影圈，她坦言仍有收到天橋模特兒工作的邀請，但自己想專心拍戲而婉拒了。

她透露剛拍完一部電影，下星期又會投入新戲拍攝工作，暫未能透露是什麼戲種。Louise說︰「大家很快會知，那齣戲有點趕。」她被追問是否拍賀歲片時笑言︰「不是我說的啊﹗」Louise表示一同拍攝的都是觀眾難輕易估到的演員，相信大家會覺得有新鮮感。她續說︰「現在的香港電影有不同片種，很有新鮮感，希望大家入場支持港產片﹗」談到有份演出的新片《焚城》，Louise說︰「這部戲也屬新片種，涉及輻射和環保意識。我也注重環保，會做垃圾分類，盡量少用塑膠餐具，開工時自備餐具和飯盒，亦會捐出舊衣物作慈善用途，希望可以為環保出分力。」

（即時娛樂）