Boyscation Too｜王賢誌名譽擔保冇造假 參加者藉節目出櫃 (22:21)

王賢誌（Vinci）斥資400萬再製作男男配對真人騷，並將節目轉為交由ViuTV 播放。《Boyscation Too》在峇里島拍攝，Vinci表示10位參加者都是被精挑細選出來，都是真心想透過節目結識有緣人，絕非只想出名。上輯在無綫J2播放的《仔仔一堂》曾被觀眾質疑造假，Vinci十分勞氣。「我以名譽擔保，沒有劇本﹗如果有劇本，用兩部機拍就夠，為何要浪費這麼多人力物力，同時間以10部機拍攝？」

他認為上輯《仔仔一堂》推出前已收投訴，是因為大家不了解節目內容，有很多猜測，但99%觀眾看過節目後都覺得很有意義，明白到同性戀者、異性戀者的世界都一樣，也可以有純真的感情。Vinci表示《Boyscation Too》的視覺觀感比上輯更震撼，有10位參加者曬身材、互相追求、激情，甚至乎有點踩界的畫面。「我們在一個度假的地方取景，參加者一起生活，兩個人一間房，大家拍攝時均忘記了現實，十分投入。我們事前講明房間內會有攝影機，他們連睡覺情况都會被拍下，還有很多或要騷身形、比較肌肉的畫面。」

26歲時裝設計師Yiboh、29歲健身中心經理Jason及35歲的藥劑師Calvin，是《Boyscation Too》的其中3位參加者。他們一直向家人隱瞞性取向，直至參加這節目才坦白一切。Jason表示：「我藉着這機會向父母交代，爸爸聽後想了幾秒便說︰『你要走的路無論多辛苦，我們都會支持﹗你是我們的兒子﹗』我聽完後『嘩』了一聲，高呼I'm ready！」

Calvin參加了節目後便告訴家人︰「爸媽第一句就問我好不好玩，看起來是接受了。他們或許早已猜到﹗我25歲前，他們常提醒我小心，不要令別人未婚懷孕；我25歲後，他們改了口，叫我小心不要惹到什麼。他們之前會找機會，代我約Uncle的女兒吃飯，現在應該不會了。」Yiboh出發往峇里前一天把真相告知母親︰「 她早已感覺到，只是我之前沒說出來。我那天告訴她，她聽完後也ok，但應該有被嚇了嚇。」

35歲數碼媒體公關顧問Ivan的情况不同，他說父母一早知道其性取向，目前只怕親友看節目知道後，家人會有壓力。

欲知專訪詳情，請留意明天（13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）