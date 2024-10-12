陳奕迅伙偶像費達拿組隊打網球︰What an amazing day (18:03)

陳奕迅（Eason）昨天（11日）現身上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》，跟偶像費達拿（Roger Federer）組隊，對戰中國網球一哥張之臻及乒乓球王子樊振東。Eason與費達拿以3︰2勝出，贏了這場友誼賽。

能與偶像打波，Eason稱賽前非常緊張，見到費達拿後第一時間拿出自己收藏的費達拿傳記、網球及網球拍索取簽名。他說︰「沒想到費達拿竟送我一塊他慣用的同款網球拍，非常驚喜﹗我女兒也在取笑我，說從未見過爸爸像粉絲的模樣。我也送上演唱會紀念產品、訂製手提袋和專輯作回禮。」Eason早前隔空邀樊振東一起打乒乓球，還買了一塊乒乓球拍，等對方來到才開封簽名。兩人昨晚相見，樊振東馬上為Eason簽好乒乓球拍。Eason亦送上簽名唱片，令樊振東非常開心。

球場上，Eason與樊振東的球技不及費達拿、張之臻。Eason打到一半時，為紓緩情緒突然高唱了兩句《謝謝儂》，令現場歌迷尖叫歡呼。比賽後，Eason在社交平台說︰「很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。我再私心一點，還要跟Roger Federer在同一個球場打球呢﹗What an amazing day﹗」

（即時娛樂）